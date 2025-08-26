Rätsel um schwer verletzten Mann am Straßenrand

Ein rätselhafter Fall beschäftigt derzeit die Polizei in Osttirol: Bereits vor einigen Tagen wurde in Virgen mitten in der Nacht am Straßenrand ein Mann mit schweren Verletzungen aufgefunden. Wie er sich diese zugezogen hatte, ist völlig unklar. Dazu kommen noch äußerst mysteriöse Umstände. Das Opfer selbst konnte noch kein Licht ins Dunkle bringen.
Freitag, 22. August, 23.25 Uhr in Virgen/Osttirol: Eine Polizeistreife wurde zu einer verletzten Person am Fahrbahnrand der Virgental Landesstraße (L24) beordert. Bei deren Eintreffen versorgten Rettungskräfte bereits den schwer verletzten Mann. Es handelte sich um einen 35-jährigen Einheimischen.
Kleidung des Mannes führte zu altem Tunnel
„Vor Ort befanden sich auch mehrere Personen, die angaben, zufällig vorbeigekommen zu sein und nichts über den Hergang sagen zu können“, heißt es vonseiten der Ermittler. Die Rettungskräfte nahmen bei dem Verletzten einen starken Alkoholgeruch wahr – aufgrund seiner Kleidung habe man annehmen können, dass es sich möglicherweise um einen verunfallten Motorradfahrer handelte.
Die Motocrossmaschine wies jedoch keine größeren Beschädigungen auf.
Die Polizei
Deshalb sei die Umgebung nach einem Motorrad abgesucht worden. Mysteriös: Im Zuge der Suche fanden die Polizisten etwa 20 Meter entfernt in einem alten Tunnel zwei Motocrossmaschinen, von denen eine dem 35-Jährigen zugeordnet werden konnte. „Diese wies jedoch keine größeren Beschädigungen auf“, schildern die Ermittler weiter.
In Innsbrucker Universitätsklinik überstellt
Das 35-jährige Opfer selbst konnte bisher noch nichts zur Aufklärung des Falles beitragen. Der Mann wurde zunächst ins Krankenhaus Lienz eingeliefert und tags darauf aufgrund seiner schweren Verletzungen in die Innsbrucker Klinik überstellt. Die Polizei hofft jetzt auf mögliche Zeugen.
Zweckdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen an die Polizeiinspektion Matrei in Osttirol unter der Telefonnummer: 059 133/7234.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.