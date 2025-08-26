Rätsel um schwer verletzten Mann am Straßenrand

Kleidung des Mannes führte zu altem Tunnel

„Vor Ort befanden sich auch mehrere Personen, die angaben, zufällig vorbeigekommen zu sein und nichts über den Hergang sagen zu können“, heißt es vonseiten der Ermittler. Die Rettungskräfte nahmen bei dem Verletzten einen starken Alkoholgeruch wahr – aufgrund seiner Kleidung habe man annehmen können, dass es sich möglicherweise um einen verunfallten Motorradfahrer handelte.