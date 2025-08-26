Zahnarzt trotz grober Fehler ohne Verurteilung

Nach diesen Ausführungen sprach sich die Staatsanwältin entschieden gegen eine Diversion aus. Sie sah beim Angeklagten „eine schwere Schuld“. Dieser habe offensichtlich die Gesundheit der Patientin gefährdet, um eigene Fehler zu vertuschen.“ Außerdem sei der 74-Jährige „nicht mehr in der Lage, als Zahnarzt zu arbeiten“, sprach die Anklägerin die offenkundige Schwerhörigkeit des Mannes und weitere Auffälligkeiten an, die in der Verhandlung deutlich zutage traten.