Auf Kreuzung

Lenker übersah Stopptafel und kollidierte mit Pkw

Kärnten
26.08.2025 10:30
Das Auto kam auf der Seite liegend zum Stillstand.
Das Auto kam auf der Seite liegend zum Stillstand.

Zu einer Kollision zweier Pkws kam es in den frühen Morgenstunden in der Klagenfurter Straße in St. Veit. Der Lenker übersah eine Stopptafel und prallte in ein vorbeifahrendes Auto. Dieses kippte dadurch um.

Im Kreuzungsbereich der Klagenfurter Straße und der Lastenstraße in St. Veit kam es um 6.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Pkws. Ein von der Lastenstraße kommender Lenker übersah eine Stopptafel, die aufgrund der Nachtschaltung auf der Kreuzung gilt. Dabei rammte er ein stadteinwärts fahrendes Auto. Dieses kippte daraufhin um und blieb auf der Seite liegen.

Der Lenker konnte sich aus dem Pkw selbst befreien.
Der Lenker konnte sich aus dem Pkw selbst befreien.

Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte konnte sich der Lenker bereits selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Dieser stand jedoch unter Schock und klagte über Schmerzen. Er wurde von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die Feuerwehr St.Veit an der Glan sicherte die Unfallstelle ab und musste ausgelaufene Betriebsmittel binden.

Somit war die Unfallstelle für 45 Minuten gesperrt, Verkehrsteilnehmer wurden umgeleitet. Gegen 6.30 konnte der Einsatz beendet werden.

