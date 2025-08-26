Lenker übersah Stopptafel und kollidierte mit Pkw

Im Kreuzungsbereich der Klagenfurter Straße und der Lastenstraße in St. Veit kam es um 6.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Pkws. Ein von der Lastenstraße kommender Lenker übersah eine Stopptafel, die aufgrund der Nachtschaltung auf der Kreuzung gilt. Dabei rammte er ein stadteinwärts fahrendes Auto. Dieses kippte daraufhin um und blieb auf der Seite liegen.