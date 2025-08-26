Sorge um Laura Maria Rypa nach Trennung von Pietro

So will sie es jetzt schaffen

Nun steht für Laura vor allem das Wohl ihrer beiden Kinder Leano Romeo und Amelia Elija im Vordergrund. Gleichzeitig kämpft sie darum, wieder zu Kräften zu kommen: „Mein Ziel ist es, langsam wieder zuzunehmen und Schritt für Schritt in meinen Alltag zurückzufinden. Nicht mit Verzicht oder Verboten, sondern um meinem Körper das zu geben, was er braucht.“