Sorge um Laura Maria Rypa nach Trennung von Pietro

Trennungsschock – und jetzt auch noch Sorge um ihre Gesundheit! Influencerin Laura Maria Rypa (29) zeigt sich wenige Tage nach dem überraschenden Liebes-Aus mit DSDS-Star Pietro Lombardi (33) sichtlich verändert.
Auf Instagram teilt sie ein Foto, das viele Fans alarmiert: Die zweifache Mama wirkt extrem zerbrechlich, ihre Rippen sind deutlich zu erkennen.
Laura selbst gibt offen zu: „Ich habe abgenommen und bin extrem dünn geworden.“ Der Grund sei nicht etwa Sport oder eine Diät – sondern purer Stress. „Seit Monaten habe ich keinen Sport gemacht und kaum gegessen. Ich fühle mich in meinem Körper gerade nicht wohl.“
Liebes-Aus hinterlässt Spuren
Das Liebes-Aus mit Pietro hat offenbar tiefe Spuren hinterlassen. Erst am 17. August verkündete sie das Ende der Beziehung: „Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben.“ Ein Satz, der ihre Fans schockte – schließlich wirkten die beiden noch im Sommer wie ein echtes Traumpaar. Pietro küsste sie sogar öffentlich auf Social Media, postete zärtliche Liebesfotos.
So will sie es jetzt schaffen
Nun steht für Laura vor allem das Wohl ihrer beiden Kinder Leano Romeo und Amelia Elija im Vordergrund. Gleichzeitig kämpft sie darum, wieder zu Kräften zu kommen: „Mein Ziel ist es, langsam wieder zuzunehmen und Schritt für Schritt in meinen Alltag zurückzufinden. Nicht mit Verzicht oder Verboten, sondern um meinem Körper das zu geben, was er braucht.“
Während Laura so offen über ihre Gefühle spricht, hüllt sich Pietro weiter in Schweigen. Kein Statement, keine Worte zur Trennung – weder auf Social Media noch in der Öffentlichkeit.
