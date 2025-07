Oberösterreich will gutes Rüstungsgeschäft nutzen

Die großen Player in der Rüstungsindustrie haben auch in Oberösterreich Standorte. Etwa die Rheinmetall AG, deren Börsenkurs seit Beginn des Kriegs in der Ukraine fast explodiert ist. Landeshauptmann Thomas Stelzer und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (beide ÖVP) wollen OÖ jetzt zu einem führenden Standort für Sicherheitstechnologien machen.