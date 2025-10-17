„Ein unmoralisches Angebot, da wird man schwach“

Antrittsgelder wie zu Zeiten von Federer, Nadal

Aber ob mit oder ohne Konkurrenz der Öl-Scheiche: Auch nach dem Karriereende von Roger Federer und Rafael Nadal sind die Startgelder neben dem offiziellen Preisgeld enorm. „Generell ist es nicht eingetreten, dass die Spieler nach Federer, Nadal günstiger geworden sind. Nicht nur bei den Topstars, es geht stetig nach oben. Auch die Preisgelder sind vom letzten Jahr um 11 Prozent gestiegen. Es ist für uns nicht einfach, Schritt zu halten. Noch geht es gut, ich versuche alles zu tun“, lässt Straka hinter die Kulissen blicken.