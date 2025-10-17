Wie kommt der Journalismus wieder aus der Krise?

Nicht nur die Demokratie ist im Umbruch, auch der Journalismus – und im Besonderen die Berichterstattung über Frauen oder feministische Themen. Umso wichtiger ist es, die Arbeit von Journalistinnen sichtbar zu machen. Genau das tut der Journalistinnenkongress jährlich bei der Gala der Medienlöwinnen – heuer unter dem Motto „Von Autokraten bedroht, von Konzernen gekauft. Wie kommt der Journalismus aus der Krise?“