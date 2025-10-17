Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zurück in der Koppel

Ausreißer-Herde mit Futter nach Hause gelockt

Burgenland
17.10.2025 06:57
Die Rinderherde kehrte Donnerstag in ihre Koppel zurück.
Die Rinderherde kehrte Donnerstag in ihre Koppel zurück.(Bild: Vanessa Wittmann)

So schnell kann’s gehen! Kurz nach dem „Krone“-Bericht hat sich die Aufregung um streunende Rinder in der Bevölkerung gelegt.

0 Kommentare

Viel Staub aufgewirbelt hatten – wie berichtet – zehn Ausreißer auf vier Hufen, die aus ihrer Koppel in Horitschon im Bezirk Oberpullendorf ausgebüxt waren. Der Freiheitsdrang der „Rinderbande“ war kaum zu stoppen. In der freien Wildbahn suchten die Streuner nach allem, was einen Kuhmagen füllen kann und satt macht. Gesichtet wurden sie in der Weite des grasgrünen Landes, inmitten von Rebstöcken in Weingärten oder entlang der Straße nach Großwarasdorf. An ihren Anblick sind Wanderer auf Österreichs Almen gewöhnt, nicht so am Rande der pannonischen Tiefebene.

Sorge vor Zusammentreffen
Autofahrer, Radler, Spaziergänger und Hundebesitzer hatten ihre Angst vor einer gefährlichen Begegnung der gehörnten Art. Schon seit mehr als zehn Wochen durchkämmt die Herde die Gegend. „Immer wieder sind die Rinder für ein paar Tage verschwunden. Keiner weiß, wo genau sie stecken. Doch die Kühe und das Kalb packt bald das Heimweh, dann kehren die Ausreißer in aller Ruhe in die Koppel zurück“, schildert ein Anrainer.

Mit List gelockt
Aufgrund der Besorgnis in der Bevölkerung war aus Sicherheitsgründen rasches Handeln gefragt. Nur einen Tag nach dem „Krone“-Bericht ist die entlaufene Herde wieder in der Heimatkoppel. Zwei Söhne des Besitzers hatten eine appetitanregende List angewendet. Sie griffen zu Leckerbissen, die dem Rindsvieh das Wasser im Maul zusammenlaufen lässt. Der gustiöse Trick hat seine Wirkung nicht verfehlt. Mit dem Futter als unwiderstehliche Versuchung wurde die Herde am Donnerstag nach Hause gelockt. Gegen 17 Uhr waren alle Tiere wieder da. Beunruhigte Bewohner können aufatmen. Wie lange das gut geht, bleibt fraglich.

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
9° / 15°
Symbol stark bewölkt
Güssing
7° / 15°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
8° / 14°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
8° / 15°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
9° / 14°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
236.276 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.222 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Adabei Österreich
Die Bilder: Habsburg-Ex Francesca hat geheiratet!
114.800 mal gelesen
Frisch vermählt: Francesca von Thyssen-Bornemisza und Markus Reyman
Mehr Burgenland
Viele tote Tiere
Kaninchenpest droht unsere Feldhasen auszurotten
Neue Eisenstädter
Was jetzt konkret auf die Mieter zukommt?
„Es ist mir peinlich“
Im Vollrausch Schülerinnen angepöbelt und bedroht
Opposition übt Kritik
Neue Eisenstädter: „Es riecht nach Amtsmissbrauch“
Bis 24. Oktober
Pizzera & Jaus auf großer Kino-Tour in Österreich
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf