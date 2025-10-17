Ausreißer-Herde mit Futter nach Hause gelockt

Mit List gelockt

Aufgrund der Besorgnis in der Bevölkerung war aus Sicherheitsgründen rasches Handeln gefragt. Nur einen Tag nach dem „Krone“-Bericht ist die entlaufene Herde wieder in der Heimatkoppel. Zwei Söhne des Besitzers hatten eine appetitanregende List angewendet. Sie griffen zu Leckerbissen, die dem Rindsvieh das Wasser im Maul zusammenlaufen lässt. Der gustiöse Trick hat seine Wirkung nicht verfehlt. Mit dem Futter als unwiderstehliche Versuchung wurde die Herde am Donnerstag nach Hause gelockt. Gegen 17 Uhr waren alle Tiere wieder da. Beunruhigte Bewohner können aufatmen. Wie lange das gut geht, bleibt fraglich.