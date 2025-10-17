„Das ist die größte Gefahr für das McLaren-Team!“

Der Zwist nach der Kollision in Singapur hat gezeigt, dass bei McLaren trotz Konstrukteurstitel und Doppelführung in der Fahrer-WM nicht alles eitel Wonne ist. „Druck kommt durch das interne Duell, je näher wir der WM-Entscheidung kommen, desto höher wird er“, weiß Wurz, „zusätzlich kommt noch welcher von Max Verstappen dazu.“