„Das ist die größte Gefahr für das McLaren-Team!“

Zweimal Max Verstappen, einmal George Russell – drei Rennen in Folge ohne Sieg für McLaren, obendrein fuhren sich Oscar Piastri und Lando Norris in Singapur ins Auto. Beim Grand Prix der USA in Austin sind sie für Ex-Formel-1-Pilot Alex Wurz dennoch die Topfavoriten. Allerdings sieht er gleich zwei Gefahren.
Der Zwist nach der Kollision in Singapur hat gezeigt, dass bei McLaren trotz Konstrukteurstitel und Doppelführung in der Fahrer-WM nicht alles eitel Wonne ist. „Druck kommt durch das interne Duell, je näher wir der WM-Entscheidung kommen, desto höher wird er“, weiß Wurz, „zusätzlich kommt noch welcher von Max Verstappen dazu.“
