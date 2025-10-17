64-Jähriger erwartete seine Ex-Freundin im Bett

Betretungs-, Annäherungs- und Waffenverbot

Als sie ihn aufforderte, die Wohnung zu verlassen, soll der 64-Jährige sie wüst bedroht haben. Die Frau alarmierte daraufhin die Polizei, Beamte nahmen den Mann wenig später vorläufig fest. Er wurde mit einem Betretungs- und Annäherungsverbot belegt, auch ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen.