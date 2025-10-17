Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ungebetener Gast

64-Jähriger erwartete seine Ex-Freundin im Bett

Wien
17.10.2025 12:16
(Bild: P. Huber)

Von einem ungebetenen Gast erwartet wurde eine 46-Jährige am Donnerstagmorgen in Wien-Penzing. Als sie nach einer Gassirunde mit dem Hund nach Hause kam, erwartete sie dort der 64 Jahre alte Ex-Freund – im Bett ...

0 Kommentare

Der frühere Freund der Frau hatte sich durch die nur angelehnte Wohnungstür Zutritt verschafft. Als die 46-Jährige zurückkam, musste sie feststellen, dass sich der Betrunkene in ihr Bett gelegt hatte, und sie dort erwartete. 

Betretungs-, Annäherungs- und Waffenverbot
Als sie ihn aufforderte, die Wohnung zu verlassen, soll der 64-Jährige sie wüst bedroht haben. Die Frau alarmierte daraufhin die Polizei, Beamte nahmen den Mann wenig später vorläufig fest. Er wurde mit einem Betretungs- und Annäherungsverbot belegt, auch ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen.

In seiner Vernehmung zeigte sich der Mann nicht geständig. „Er gab an, seine Ex-Freundin habe ihn in die Wohnung gelassen, da er das Gespräch gesucht habe“, so Polizeisprecher Markus Dittrich. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er anschließend auf freiem Fuß angezeigt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
9° / 15°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
9° / 15°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
9° / 14°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
9° / 14°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
9° / 15°
Symbol bedeckt

krone.tv

Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
237.971 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.486 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Adabei Österreich
Die Bilder: Habsburg-Ex Francesca hat geheiratet!
114.814 mal gelesen
Frisch vermählt: Francesca von Thyssen-Bornemisza und Markus Reyman
Mehr Wien
Während Festnahme
Drogen verschluckt: Dealer-Duo in Lebensgefahr
Ungebetener Gast
64-Jähriger erwartete seine Ex-Freundin im Bett
Vatikan bestätigt:
Josef Grünwidl zum Erzbischof von Wien ernannt
Flug aus Bangkok
Erneut Drogenschmuggler am Flughafen Wien gefasst
„Krone“-Interview
Monolink: „In mir lebt noch der Underground“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf