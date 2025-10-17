64-Jähriger erwartete seine Ex-Freundin im Bett

Von einem ungebetenen Gast erwartet wurde eine 46-Jährige am Donnerstagmorgen in Wien-Penzing. Als sie nach einer Gassirunde mit dem Hund nach Hause kam, erwartete sie dort der 64 Jahre alte Ex-Freund – im Bett ...
Der frühere Freund der Frau hatte sich durch die nur angelehnte Wohnungstür Zutritt verschafft. Als die 46-Jährige zurückkam, musste sie feststellen, dass sich der Betrunkene in ihr Bett gelegt hatte, und sie dort erwartete.
Betretungs-, Annäherungs- und Waffenverbot
Als sie ihn aufforderte, die Wohnung zu verlassen, soll der 64-Jährige sie wüst bedroht haben. Die Frau alarmierte daraufhin die Polizei, Beamte nahmen den Mann wenig später vorläufig fest. Er wurde mit einem Betretungs- und Annäherungsverbot belegt, auch ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen.
In seiner Vernehmung zeigte sich der Mann nicht geständig. „Er gab an, seine Ex-Freundin habe ihn in die Wohnung gelassen, da er das Gespräch gesucht habe“, so Polizeisprecher Markus Dittrich. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er anschließend auf freiem Fuß angezeigt.
