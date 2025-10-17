Pflanzen verkraften wiederholte Dürre schlecht

Häufigere Dürreereignisse in Österreich

Hierzulande hat eine Gruppe um den Ökologen Michael Bahn von der Universität Innsbruck auch Versuche vorgenommen. Seit einigen Jahren laufen diese etwa an der Forschungsanstalt Raumberg-Gumpenstein in der Steiermark oder im Tiroler Stubaital, in deren Rahmen die kombinierte Auswirkung von Dürre, Klimaerwärmung und einer erhöhten Konzentration von CO2 in der Luft untersucht wird. Es zeige sich bereits, „dass Dürreereignisse häufiger und intensiver auftreten, besonders in trockeneren Regionen des Ostens und Südens sowie in Teilen der Alpen, wie etwa in einigen Gebieten des Tiroler Oberlands“. Ökoforscher Bahn plädiert in dem Zusammenhang für eine Begrenzung Temperaturanstieges, also für Maßnahmen gegen den Klimawandel.