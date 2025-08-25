Vorteilswelt
Black Diamond

Neue Backcountry-Kollektion für Tiefschnee-Fans

Bergkrone Kurzmeldungen
25.08.2025 12:44
Viele Bergsportler freuen sich bereits auf die kommende Wintersaison und die Hersteller, wie ...
Viele Bergsportler freuen sich bereits auf die kommende Wintersaison und die Hersteller, wie hier Black Diamond, präsentieren bereits ihre kommende Kollektionen.(Bild: Austin Schmitz)

Freiheit, Powder, Abenteuer – für all das steht die neue Black Diamond F25 Backcountry-Kollektion, die ab Herbst 2025 in den Shops steht. Vom überarbeiteten Helio Carbon Ski bis zu ultraleichten Rucksäcken und Hightech-Handschuhen: Die US-Marke mit österreichischer Ski-Produktion setzt auf Performance pur für alle, die ihre Spuren im unberührten Gelände ziehen wollen.

Mit gleich vier neuen Helio-Carbon-Modellen liefert Black Diamond die ganze Bandbreite für Tourengeher – von schmal & schnell bis breit & powertauglich – so verspricht es zumindest der Hersteller. Hier die verschiedenen Modelle der brandneuen Helio Carbon-Kollektion. 

  • Helio Carbon 88: Leichtgewicht für lange Aufstiege und steile Rinnen. UVP: 750 €

  • Helio Carbon 95: Der Allrounder mit 95 mm Taillenbreite – spielerisch und präzise. UVP: 800 €

  • Helio Carbon 102: Vielseitiger Ski mit Pappelholzkern, ideal für gemischtes Gelände. UVP: 750 €

  • Helio Carbon 108: Für Powder-Jäger – maximale Auftriebsfreude bei 108 mm. UVP: 900 €

Gefertigt werden die Bretter übrigens in Österreich.

Jacken, Handschuhe und Rucksäcke
Auch bei der Ausrüstung schraubt Black Diamond an den Details:

  • Die Dawn Patrol Shell schützt verlässlich vor Wind und Wetter – und ist dabei leicht und dehnbar. UVP: 230 €

  • Der Helio Tour Handschuh kommt als cleveres 3-in-1-System und passt sich allen Bedingungen an. UVP: 140 €

  • Der Cirque Ultra 25 Pack ist ultraleicht, robust und voll mit praktischen Features fürs Backcountry. UVP: 350 €

Die neue Skitouren-Kollektion von Black Diamond schützt verlässlich vor Wind und Wetter.
Die neue Skitouren-Kollektion von Black Diamond schützt verlässlich vor Wind und Wetter.(Bild: Black Diamond)
Helio Carbon 108: Für Powder-Jäger – maximale Auftriebsfreude bei 108 mm. UVP: 900 €
Helio Carbon 108: Für Powder-Jäger – maximale Auftriebsfreude bei 108 mm. UVP: 900 €(Bild: Black Diamond )
Helio Carbon 95: Der Allrounder in der Black Diamond-Kollektion mit 95 mm Taillenbreite – spielerisch und präzise. UVP: 800 €
Helio Carbon 95: Der Allrounder in der Black Diamond-Kollektion mit 95 mm Taillenbreite – spielerisch und präzise. UVP: 800 €(Bild: Austin Schmitz)

Abgerundet wird die Kollektion durch die neuen GlideLite Tour FL Hautfelle (UVP: 200 €) und die Expedition 3P Tourenstöcke (UVP: 120 €) – für effiziente Aufstiege und sicheren Halt in jedem Gelände.

Die F25 Backcountry-Kollektion von Black Diamond liefert auf dem ersten Blick alles, was Tiefschnee-Fans und Skitourengeher brauchen: ultraleichte Ski, robuste Outerwear und smarte Tools für Abenteuer abseits der Piste. Oder wie es die Marke selbst beschreibt: „Designed for the Deep.“

Porträt von Bergkrone
Bergkrone
