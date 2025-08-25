Neue Backcountry-Kollektion für Tiefschnee-Fans

Freiheit, Powder, Abenteuer – für all das steht die neue Black Diamond F25 Backcountry-Kollektion, die ab Herbst 2025 in den Shops steht. Vom überarbeiteten Helio Carbon Ski bis zu ultraleichten Rucksäcken und Hightech-Handschuhen: Die US-Marke mit österreichischer Ski-Produktion setzt auf Performance pur für alle, die ihre Spuren im unberührten Gelände ziehen wollen.