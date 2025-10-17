Den goldenen Herbst in der Weststeiermark erleben

Diesmal unternehmen wir gemeinsam mit den beiden „Krone“-Wanderexpertinnen Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti eine Rundtour durch die malerische Hügellandschaft rund um Ligist – tolle Aussicht, Natur und regionale Schmankerln inklusive.
Am Beginn der Schilcherweinstraße liegt die Marktgemeinde Ligist – eingebettet in sanfte Hügel, Wein- und Obstgärten. Als Teil der Lipizzanerheimat und eingebunden in die Erlebnisregion Graz bietet diese Landschaft ideale Voraussetzungen für eine herbstliche Genusswanderung. Die leichte Rundtour kommt einem Spaziergang nahe und führt durch gepflegte Kulturlandschaften an zwei traditionellen Buschenschänken vorbei.
Ein eindrucksvolles Wegstück bildet der alte Hohlweg kurz vor der Huberkapelle – ein historischer Verbindungspfad, der sich im Laufe der Zeit zu einem wertvollen Rückzugsraum für zahlreiche Tierarten entwickelt hat. Als tierischer Höhepunkt sorgen die seltenen Kunekune-Schweine und ihre Ferkel beim Buschenschank Dokter für Begeisterung – und das nicht nur bei Kindern.
Fazit: eine entspannte Wanderung für alle, die gerne eine Buschenschank-Jause mit etwas Bewegung verbinden möchten.
Wir starten am Marktplatz in Ligist und orientieren uns an den gelben Wegweisern mit der Aufschrift „Ligister Sch(m)ankerlweg – Weg 14“. Es geht gemütlich durch das Ortsgebiet und leicht ansteigend auf einer Nebenstraße dahin, bis wir nach etwa 700 Metern links auf einen Wiesenweg abzweigen.
Wir wandern durch aussichtsreiche Kulturlandschaften und Waldstücke kontinuierlich bergauf. Nach einem ausgeprägten Hohlwegabschnitt erreichen wir eine Straße, der wir nach rechts folgen.
Der Weg verläuft nahezu eben an der Huberkapelle vorbei und führt uns direkt zum Buschenschank Zach. Ab hier geht es nur wenige Höhenmeter bergab durch Obstgärten zum Buschenschank Dokter und weiter bergab zum Talboden.
Über Nebenstraßen gelangen wir zurück zum Marktplatz.
