Wanderbare Steiermark

Den goldenen Herbst in der Weststeiermark erleben

Steiermark
17.10.2025 11:00
Malerische Bauernhäuser liegen entlang des „Ligister Sch(m)ankerlwegs“.
Malerische Bauernhäuser liegen entlang des „Ligister Sch(m)ankerlwegs".

Diesmal unternehmen wir gemeinsam mit den beiden „Krone“-Wanderexpertinnen Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti eine Rundtour durch die malerische Hügellandschaft rund um Ligist – tolle Aussicht, Natur und regionale Schmankerln inklusive.

0 Kommentare

Am Beginn der Schilcherweinstraße liegt die Marktgemeinde Ligist – eingebettet in sanfte Hügel, Wein- und Obstgärten. Als Teil der Lipizzanerheimat und eingebunden in die Erlebnisregion Graz bietet diese Landschaft ideale Voraussetzungen für eine herbstliche Genusswanderung. Die leichte Rundtour kommt einem Spaziergang nahe und führt durch gepflegte Kulturlandschaften an zwei traditionellen Buschenschänken vorbei.

Köstlichste Jausen erwarten Sie in den beliebten Buschenschänken.
Köstlichste Jausen erwarten Sie in den beliebten Buschenschänken.

Ein eindrucksvolles Wegstück bildet der alte Hohlweg kurz vor der Huberkapelle – ein historischer Verbindungspfad, der sich im Laufe der Zeit zu einem wertvollen Rückzugsraum für zahlreiche Tierarten entwickelt hat. Als tierischer Höhepunkt sorgen die seltenen Kunekune-Schweine und ihre Ferkel beim Buschenschank Dokter für Begeisterung – und das nicht nur bei Kindern.

Glückliche Kunekune-Schweine beim Buschenschank Dokter.
Glückliche Kunekune-Schweine beim Buschenschank Dokter.

Fazit: eine entspannte Wanderung für alle, die gerne eine Buschenschank-Jause mit etwas Bewegung verbinden möchten.

Wir starten am Marktplatz in Ligist und orientieren uns an den gelben Wegweisern mit der Aufschrift „Ligister Sch(m)ankerlweg – Weg 14“. Es geht gemütlich durch das Ortsgebiet und leicht ansteigend auf einer Nebenstraße dahin, bis wir nach etwa 700 Metern links auf einen Wiesenweg abzweigen.

Herzlich willkommen in der Marktgemeinde Ligist.
Herzlich willkommen in der Marktgemeinde Ligist.

Wir wandern durch aussichtsreiche Kulturlandschaften und Waldstücke kontinuierlich bergauf. Nach einem ausgeprägten Hohlwegabschnitt erreichen wir eine Straße, der wir nach rechts folgen.

Daten & Fakten

  • Wanderdaten: 5,5 km/ 130 Hm/ Gehzeit ca. 1.30 h.
  • Anforderungen: Leichtes Gelände; etwa die Hälfte der Strecke verläuft auf asphaltierten Nebenstraßen; der Weg ist durchgehend gut beschildert.
  • Ausgangspunkt: Marktplatz in Ligist.
  • Einkehrmöglichkeiten: Buschenschank Zach, 03143/3800, buschenschank-zach.at und Buschenschank Dokter, 03143/3848, buschenschank-dokter.at
  • Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at, Facebook, Instagram und YouTube: wegesaktiv.

Der Weg verläuft nahezu eben an der Huberkapelle vorbei und führt uns direkt zum Buschenschank Zach. Ab hier geht es nur wenige Höhenmeter bergab durch Obstgärten zum Buschenschank Dokter und weiter bergab zum Talboden.

Über Nebenstraßen gelangen wir zurück zum Marktplatz.

Porträt von Elisabeth Zienitzer
Elisabeth Zienitzer
Porträt von Silvia Sarcletti
Silvia Sarcletti
Steiermark

