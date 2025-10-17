Den goldenen Herbst in der Weststeiermark erleben

Ein eindrucksvolles Wegstück bildet der alte Hohlweg kurz vor der Huberkapelle – ein historischer Verbindungspfad, der sich im Laufe der Zeit zu einem wertvollen Rückzugsraum für zahlreiche Tierarten entwickelt hat. Als tierischer Höhepunkt sorgen die seltenen Kunekune-Schweine und ihre Ferkel beim Buschenschank Dokter für Begeisterung – und das nicht nur bei Kindern.