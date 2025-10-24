Herbstwanderung mit Blick auf die Riegersburg

Die Wege führen durch das typische Riedelland mit Streuobstwiesen, Weingärten und Mischwäldern, die besonders im Herbst durch die Farbenvielfalt beeindrucken. Wir haben uns für den Wandertipp mit der Gölles-Schleife entschieden, die den östlichen Teil der Riegersburg erschließt. Die Route führt an der Gölles-Manufaktur vorbei, wo regionale Herstellung von Essig und Edelbrand erlebbar wird.