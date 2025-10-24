Herbstwanderung mit Blick auf die Riegersburg

Zu Fuß zur Manufaktur Gölles führt eine Tour, die Landschaft, Ausblick und Genusshandwerk auf stimmige Weise verbindet. Die Highlights daraus haben die beiden „Krone“-Wanderexpertinnen Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti für unsere Leser herausgepickt.
Stolz thront die Riegersburg auf einem knapp 500 Meter hohen Basaltkegel – ein eindrucksvolles Zeugnis des einst aktiven Vulkanismus. Als größte Burganlage der Steiermark konnte sie in ihrer wechselvollen Geschichte nie erobert werden.
Neben ihrer historischen Bedeutung überzeugt die Marktgemeinde Riegersburg mit der bekannten Schokoladenmanufaktur Zotter, mit zahlreichen regionalen Betrieben, genussvollen Einkehrmöglichkeiten und drei beschilderten Genusswegen, die bewegungsfreudigen Menschen eine ideale Kombination aus Wandern und Entdecken bieten.
Die Wege führen durch das typische Riedelland mit Streuobstwiesen, Weingärten und Mischwäldern, die besonders im Herbst durch die Farbenvielfalt beeindrucken. Wir haben uns für den Wandertipp mit der Gölles-Schleife entschieden, die den östlichen Teil der Riegersburg erschließt. Die Route führt an der Gölles-Manufaktur vorbei, wo regionale Herstellung von Essig und Edelbrand erlebbar wird.
Eine rund einstündige Audiotour bietet die Möglichkeit, Einblicke in Produktion und Lagerung zu gewinnen – eine informative Ergänzung zur Wanderung.
Fazit: per pedes zur Manufaktur.
Wir starten beim Infobüro, wandern durch den Ort bergauf und folgen dem Weg am Fuße der Burg bis zum Parkplatz. Weiter geht’s im leichten Auf und Ab über Schotterstraßen und Steige, vorbei an Ackerflächen, durch Laubwälder, über Rastplätze und vorbei an einer kleinen Kapelle.
Nach einem längeren Asphaltabschnitt erreichen wir über Obstgärten die Manufaktur Gölles. Danach geht es bergab zum Talboden und aufwärts zur Hofbergstub’n Wippl. Über die Buschenschank Bernhart und das Seebad führt der letzte Anstieg zurück zum Ausgangspunkt.
