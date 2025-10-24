Spektakulärer Adlerhorst hoch über dem Ötztal

Unser Ziel in Farst ist die Jausenstation. Dort serviert Wirtin Karin Köstlichkeiten mit Zutaten aus der eigenen Landwirtschaft. Die lassen sich – angenehme Temperaturen vorausgesetzt – auf der Sonnenterrasse genießen. Dort erreicht auch das Panorama seinen Höhepunkt. Alternativ kann man es sich in einer der gemütlichen kleinen Stuben fein machen – Kachelofen inklusive.