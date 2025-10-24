Spektakulärer Adlerhorst hoch über dem Ötztal

Über der sagenumwobenen Engelswand bei Umhausen im Ötztal thront in 1500 Metern Höhe der Miniweiler Farst. Dabei handelt es sich um eine der ältesten Siedlungen überhaupt im gesamten Tal.
Manche trauen ihren Augen kaum, wenn sie nördlich oberhalb von Umhausen die vier Häuser bzw. Höfe erblicken. Wie angekettet scheinen sie dort oben zu „hängen“. So außergewöhnlich die Lage, so einfach ist der Zustieg. Denn es führt ein (praktisch verkehrsfreier) schmaler Zufahrtsweg hinauf in den Weiler Farst.
Wir fahren bei der Kirche in Umhausen über den Bach und anschließend unterhalb des neuen Friedhofs bezeichnet auf der „Farster Straße“ durch Wiesen und Felder Richtung Norden bis zum Beginn des Zufahrtswegs nach Farst (Fahrverbotsschild). Hier kann man das Auto ganz gut parken.
Nun schlängelt sich der Zufahrtsweg regelrecht durch die steile Wand hinauf. Es schadet nicht, übermütige Kinder im Auge zu behalten. Mit jedem Schritt wird die Aussicht besser. Am Ziel blickt man weit über das Ötztal nach Süden in die Gletscherwelt.
Unser Ziel in Farst ist die Jausenstation. Dort serviert Wirtin Karin Köstlichkeiten mit Zutaten aus der eigenen Landwirtschaft. Die lassen sich – angenehme Temperaturen vorausgesetzt – auf der Sonnenterrasse genießen. Dort erreicht auch das Panorama seinen Höhepunkt. Alternativ kann man es sich in einer der gemütlichen kleinen Stuben fein machen – Kachelofen inklusive.
Was die meisten nicht wissen: Vor vielen Jahren gab es hier heroben sogar einmal eine eigene Schule.
Zurück zum Ausgangspunkt nehmen wir schließlich die Zustiegsroute.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.