Wanderbare Steiermark

Schritt für Schritt durch unser Sonnensystem

Steiermark
31.10.2025 11:00
An elf Stationen können die Wanderer ihr Wissen rund um Mars, Saturn & Co erweitern.
An elf Stationen können die Wanderer ihr Wissen rund um Mars, Saturn & Co erweitern.

Begleiten wir die „Krone“-Wanderexpertinnen Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti diesmal auf dem liebevoll gestalteten Eggersdorfer Planetenweg, einem tollen Ausflugsziel für Groß und Klein, bei dem ganz nebenbei auch astronomisches Wissen erlangt oder vertieft werden kann. 

Die Marktgemeinde Eggersdorf bei Graz, eingebettet in eine sanft-hügelige und naturnahe Landschaft, liegt nur rund 15 Kilometer nordöstlich von unserer Landeshauptstadt und bietet damit einen idealen Ausgangspunkt für erholsame und genussvolle Wanderungen. Ein besonders anschaulich gestalteter Themenweg ist der Eggersdorfer Planetenweg: Auf einer familienfreundlichen Runde führt er vom Ortszentrum durch Wälder und über offene Wiesen und veranschaulicht unser Sonnensystem im Maßstab 1:1 Milliarde.

Mit Liebe zum Detail werden die Planeten unseres Sonnensystems erklärt.
Mit Liebe zum Detail werden die Planeten unseres Sonnensystems erklärt.(Bild: Weges)

An elf Stationen – von der Sonne bis zum Pluto – begegnen wir maßstabsgetreuen Planetenmodellen aus Metall, ergänzt durch Infotafeln und Audiodateien. So lässt sich die Wanderung je nach Interesse vertiefen – oder ganz gemütlich als Spaziergang genießen.

Der gemütliche Spaziergang führt auch an dieser kleinen Kapelle vorbei.
Der gemütliche Spaziergang führt auch an dieser kleinen Kapelle vorbei.(Bild: Weges)

Ein zusätzliches Highlight ist die Gradieranlage im Ort, die zum Verweilen in salzhaltiger Luft einlädt.

Fazit: ein Spaziergang durchs Sonnensystem für Groß und Klein.

Wir starten beim Sonnenmodell im Park gegenüber dem Café Rosenberger und folgen der Hauptstraße in Richtung Ortszentrum. An der Kreuzung gehen wir parallel zum Mitterbach weiter, biegen links in eine Sackgasse ab und gehen leicht bergauf.

Die sanfte Hügellandschaft rund um Eggersdorf ist schon in herbstliche Farben getaucht.
Die sanfte Hügellandschaft rund um Eggersdorf ist schon in herbstliche Farben getaucht.(Bild: Weges)

Der Weg führt durch einen Wald, vorbei an Häusern, bis wir den Stuhlsdorfer Bach erreichen. Dort biegen wir scharf rechts auf den Planetenweg ab und wandern durch wohltuende Wälder und über landwirtschaftlich genutzte Flächen nach Stuhlingeregg.

Daten & Fakten

  • Wanderdaten: 6,2 km/ 100 Hm/Gehzeit ca. 1.45 h.
  • Anforderungen: leichtes Gelände; die Strecke verläuft auf gut ausgebauten Wegen und Straßen; der Themenweg ist sehr gut beschildert.
  • Ausgangspunkt: Sonnenmodell im Park, gegenüber vom Café Rosenberger, Hauptstraße 35, 8063 Eggersdorf bei Graz.
  • Einkehrmöglichkeiten: keine unterwegs, aber mehrere im Ort.
  • Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at, Facebook, Instagram und YouTube: wegesaktiv.

Auf der Römerstraße geht es links bis zur Zornkapelle und dem auffallenden Sternbildkreis. Vorbei an der Buschenschank Kos biegen wir kurz vor dem Ortsende links in den Wald ab und gelangen über Stuhlsdorf zurück zum Ausgangspunkt.

Porträt von Elisabeth Zienitzer
Elisabeth Zienitzer
Porträt von Silvia Sarcletti
Silvia Sarcletti
Steiermark

