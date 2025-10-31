Schritt für Schritt durch unser Sonnensystem

Die Marktgemeinde Eggersdorf bei Graz, eingebettet in eine sanft-hügelige und naturnahe Landschaft, liegt nur rund 15 Kilometer nordöstlich von unserer Landeshauptstadt und bietet damit einen idealen Ausgangspunkt für erholsame und genussvolle Wanderungen. Ein besonders anschaulich gestalteter Themenweg ist der Eggersdorfer Planetenweg: Auf einer familienfreundlichen Runde führt er vom Ortszentrum durch Wälder und über offene Wiesen und veranschaulicht unser Sonnensystem im Maßstab 1:1 Milliarde.