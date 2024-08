Wie die Hitze-Rekorde unsere Gesundheit gefährden

Immer höher und länger rollen Hitzewellen über das Land. Während die einen nur stöhnen und schwitzen, kämpfen andere um ihr Leben. Die Notaufnahmen verzeichnen einen Anstieg von Hitzepatienten. Wer am gefährdetsten ist und wie Sie im Falle eines Hitzekollaps am besten Hilfe leisten können. Plus: die zehn größten Hitze-Gefahren!