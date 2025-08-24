Vor dem Derby: Cousins nur in den Farben getrennt

Beide sind 18, kamen am 10. November 2006 im SMZ Ost mit drei Stunden Unterschied zur Welt und sind enge Freunde. „Wir waren vor allem früher viel beisammen“, so Szladits, „wir waren wie Brüder.“ Trotz Klub-Rivalität. „Da gab’s nie etwas. Wir sind sogar gemeinsam in den Urlaub gereist“, schmunzelt Fischer, der trotz familiärer „Rapid-Überhand“ bei der Austria gelandet ist. „Ich glaube, Mama und Papa wollten von Himberg aus nicht so weit fahren.“ Beide sind seit der U6/U7 bei ihrem Verein, hatten die jeweilige Bettwäsche. Wie ticken sie? „Der Felix ist ein offener Mensch, ich muss Leute kennen und mögen“, meint Szladits, der in der Freizeit gerne Padeltennis spielt und kocht, etwa Trüffel-Pasta. Fischer bestätigt: „Dass ich offener bin, würde ich auch so sagen. Ich komme gut mit anderen aus.“