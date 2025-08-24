Eine erste Halbzeit, die Fragen aufwirft

Die nicht alltägliche Aufholjagd war neben der System-Umstellung und Auswechslungen, die Mader zur Pause vornahm, in erster Linie der Moral und des Willens geschuldet. Mit „einfachem Fußball“ , sprich hohen Bällen Richtung Strafraum, wurde das Spiel fast noch gedreht. Ein probates und legitimes Mittel, wenn man 0:3 hinten liegt. Aber kreativ ist es natürlich nicht. Ohne die großartige Stimmung im Stadion wären die drei Tore nicht gelungen. Auch Mame Wade, Torschütze zum 3:3, bestätigte, dass ihn die Emotionen aufheizten. „Ich weiß, dass wir noch vieles besser machen müssen. Aber wir werden daraus lernen.“