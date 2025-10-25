Ex-Kapitän Maak feiert sein Comeback gegen Rapid

Einer, der sein Comeback in der Startelf feiern wird, ist Abwehrspieler Matthias Maak. Der 33-Jährige wird wegen der Sperre des Brasilianers William dessen Platz in der Innenverteidigung einnehmen. Maak, der im August 2020 nach Lustenau wechselte, war bis zum Vorjahr Kapitän und bestritt bisher 131 Spiele für die Grün-Weißen. In dieser Saison verlor er seinen Stammplatz und kam – außer im ÖFB-Cup – nur noch als Wechselspieler zu Einsatz. „Matthias ist einer, der sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt. Und er ist ein Back-up, auf das man sicher immer verlassen kann“, vertraut Mader voll und ganz auf seinen Routinier.