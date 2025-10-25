„Es war eine sehr gute Energie im Stadion“

Die Festspielstädter waren nach hektischen ersten Minuten mit dem 1:0 durch Dragan Marceta – der Defensivmann versenkte die Kugel von der Strafraumgrenze mit rechts im kurzen Kreuzeck – in Führung gegangen, kamen dann immer besser in die Partie. „Der KSV war stärker als erwartet. Sie hatten mehr vom Spiel, aber nur bis zum Sechzehner.“ Bis auf einmal, als Kapfenbergs Luca Hassler nach einem kurz abgespielten Eckball frei von der Strafraumecke abziehen konnte, den Ball sehenswert ins lange Kreuz schlenzte. „Jetzt sagt jeder, es war ein Sonntagsschuss. Aber wir hatten eine klare Aufgabenverteilung, dort hätte jemand stehen müssen. Darum war es wieder ein Geschenk, also ärgerlich“, sagt Heraf.