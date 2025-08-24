Pkw überschlug sich: Suchaktion nach Horror-Crash

Am späten Samstagabend kam es in Keutschach zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Mann verlor gegen 22.40 Uhr auf der L97 die Kontrolle über seinen Pkw.
Der Lenker (20) war auf der Keutschacher Straße von Klagenfurt in Richtung Velden unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache in der Gemeinde Keutschach auf einen Kreisverkehr auffuhr. „Das Auto wurde darüber hinausgeschleudert und kam erst rund 20 Meter weiter, hinter einem Bach, auf dem Parkplatz eines Gasthofes zum Stillstand“, schildert die Polizei den schweren Unfall. Dabei prallte der Wagen gegen ein abgestelltes Fahrzeug und beschädigte vermutlich noch ein weiteres. „Ein Pkw war aus bisher ungeklärter Ursache über einen Kreisverkehr gefahren, geriet ins Schleudern, prallte gegen ein Geländer, wurde in die Luft geschleudert und beschädigte bei der Landung ein weiteres Fahrzeug“, bestätigt auch die Feuerwehr.
Suche nach weiteren Opfern
Der 20-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt ins Klinikum Klagenfurt gebracht. „Zunächst konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich weitere Personen im Unfallfahrzeug befunden hatten“, heißt es seitens der Polizei. Doch im Inneren des Unfallwagens konnten keine weiteren Personen vorgefunden werden: „Obwohl laut Einsatzmeldung bis zu fünf Insassen zu erwarten waren“, erklärt dein Floriani, weshalb es zusätzlich zu einer großen Suchaktion gekommen ist.
Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich weitere Personen im Nahbereich befinden, wurde gemeinsam mit der Polizei und weiteren Einsatzkräften eine umfassende Suchaktion im Umfeld der Unfallstelle durchgeführt. „Dabei wurden angrenzende Flächen und Bereiche systematisch kontrolliert.“ Die Freiwilligen Feuerwehren Keutschach und Reifnitz durchsuchten daher das Umfeld, ehe Entwarnung gegeben werden konnte: Der Lenker war allein im Auto. „Nach rund einer Stunde musste die Suche ergebnislos beendet werden.“
Das Unfallwrack wurde abgeschleppt. Ein Alkotest konnte aufgrund der Verletzungen nicht durchgeführt werden.
