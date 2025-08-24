Pkw überschlug sich: Suchaktion nach Horror-Crash

Der Lenker (20) war auf der Keutschacher Straße von Klagenfurt in Richtung Velden unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache in der Gemeinde Keutschach auf einen Kreisverkehr auffuhr. „Das Auto wurde darüber hinausgeschleudert und kam erst rund 20 Meter weiter, hinter einem Bach, auf dem Parkplatz eines Gasthofes zum Stillstand“, schildert die Polizei den schweren Unfall. Dabei prallte der Wagen gegen ein abgestelltes Fahrzeug und beschädigte vermutlich noch ein weiteres. „Ein Pkw war aus bisher ungeklärter Ursache über einen Kreisverkehr gefahren, geriet ins Schleudern, prallte gegen ein Geländer, wurde in die Luft geschleudert und beschädigte bei der Landung ein weiteres Fahrzeug“, bestätigt auch die Feuerwehr.