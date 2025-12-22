Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Süße Fotos

In Schönbrunn kam das Christkind heuer früher

Wien
22.12.2025 15:30

In der WG der asiatischen Gebirgstiere im Tiergarten Schönbrunn gab es schon vor Weihnachten eine besondere Überraschung. Sie durften sich an einem mit Obst und Gemüse geschmückten Christbaum laben.  

0 Kommentare

Das Christkind kam im Tiergarten Schönbrunn heuer schon früher. Kurzerhand stellten Zoo-Mitarbeiter für die Himalaya-Tahre und die Goldtakine einen reichlich geschmückten Christbaum ins Gehege.

Zucchini dienten als Lametta, ein Sellerie bildete den Stern und Karotten fungierten als Kerzen. Durch Äpfel und Paprika erhielt die Überraschung dann noch den Feinschliff.

Ein wahrer Festschmaus für die Tiere, die sonst überwiegend Heu fressen: „Ausnahmsweise gab es Obst und Gemüse“, heißt es vom zoologischen Abteilungsleiter Rupert Kainradl. Recht lange hielt sich der festliche Schmuck allerdings nicht. Die Himalaya-Tahre hatten den Baum sofort in Beschlag genommen und sich an den Köstlichkeiten bedient.

(Bild: DANIEL ZUPANC)

Harmonisches Weihnachtsfest 
Damit der Haussegen der Tier-WG nicht bald schief hängt und sich auch die Goldtakine am Festessen laben können, mussten die Tierpfleger eingreifen: Sie lockten die Tahre mit Pellets weg.

Größere Reibereien gab es zwischen den Gebirgstieren, die erst seit heuer gemeinsam in der 1400 Quadratmeter großen Anlage wohnen, aber nicht.

Das Weihnachtsfest verlief harmonisch, so wie auch das alltägliche Zusammenleben, erklären die Tierpfleger.

Das Christkind wird heuer übrigens auch zu den Elefanten kommen. Denn wie jedes Jahr bekommen sie übrig gebliebene Christbäume und auch jenen, der den Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn zierte, als Futter.

Porträt von Lisa Schinagl
Lisa Schinagl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
2° / 5°
Symbol Nebel
Wien 11. Simmering
2° / 5°
Symbol Nebel
Wien 14. Penzing
2° / 4°
Symbol Nebel
Wien 19. Döbling
2° / 4°
Symbol Nebel
Wien 21. Floridsdorf
2° / 5°
Symbol Nebel

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
139.012 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
135.074 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
102.423 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Wien
Am Wiener Hauptbahnhof
Blutiger Streit: Polizeieinsatz nach Messerattacke
Süße Fotos
In Schönbrunn kam das Christkind heuer früher
Ins Bein gebissen
Chaos in Wiener Mall: Sieben Polizisten verletzt
Ersatz für Acts
2000 Menschen bewarben sich für ESC-Bühnenjobs
Lenker auf Abwegen
Mit Luxusschlitten beinahe ein Polizeiauto gerammt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf