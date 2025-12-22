In Schönbrunn kam das Christkind heuer früher

In der WG der asiatischen Gebirgstiere im Tiergarten Schönbrunn gab es schon vor Weihnachten eine besondere Überraschung. Sie durften sich an einem mit Obst und Gemüse geschmückten Christbaum laben.
Das Christkind kam im Tiergarten Schönbrunn heuer schon früher. Kurzerhand stellten Zoo-Mitarbeiter für die Himalaya-Tahre und die Goldtakine einen reichlich geschmückten Christbaum ins Gehege.
Zucchini dienten als Lametta, ein Sellerie bildete den Stern und Karotten fungierten als Kerzen. Durch Äpfel und Paprika erhielt die Überraschung dann noch den Feinschliff.
Ein wahrer Festschmaus für die Tiere, die sonst überwiegend Heu fressen: „Ausnahmsweise gab es Obst und Gemüse“, heißt es vom zoologischen Abteilungsleiter Rupert Kainradl. Recht lange hielt sich der festliche Schmuck allerdings nicht. Die Himalaya-Tahre hatten den Baum sofort in Beschlag genommen und sich an den Köstlichkeiten bedient.
Harmonisches Weihnachtsfest
Damit der Haussegen der Tier-WG nicht bald schief hängt und sich auch die Goldtakine am Festessen laben können, mussten die Tierpfleger eingreifen: Sie lockten die Tahre mit Pellets weg.
Größere Reibereien gab es zwischen den Gebirgstieren, die erst seit heuer gemeinsam in der 1400 Quadratmeter großen Anlage wohnen, aber nicht.
Das Weihnachtsfest verlief harmonisch, so wie auch das alltägliche Zusammenleben, erklären die Tierpfleger.
Das Christkind wird heuer übrigens auch zu den Elefanten kommen. Denn wie jedes Jahr bekommen sie übrig gebliebene Christbäume und auch jenen, der den Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn zierte, als Futter.
