Auf die Babypause folgt ein Salzburger Doppel

Nach einer kurzen Babypause kehrt Julian Hörl zurück aufs Feld: Der frischgebackene zweifache Vater startet beim Challenger in Nuvali ins Turnier – erstmals mit Laurenc Grössig sowie auf den Philippinen.
Eigentlich war es nur eine Woche, in der ich ballfrei war“, erklärte Beachvolleyballer Julian Hörl. Der sich, als er zum zweiten Mal Vater wurde, eine kleine Auszeit nahm, heute beim Challenger in Nuvali (Phi) wieder ins Spielgeschehen einsteigt.
Natürlich vermisse ich meine Familie, aber in der heutigen Zeit bleibt man sowieso ständig in Kontakt
Julian Hörl
„Natürlich vermisse ich meine Familie, aber in der heutigen Zeit bleibt man sowieso ständig in Kontakt“, erzählte der Saalfeldener. Der gleich zwei Premieren feiert: Er gibt sein Debüt auf den Philippinen und spielt erstmals im Salzburger Doppel mit Laurenc Grössig.
Sein eigentlicher Partner Moritz Pristauz tritt mit Alex Horst an. „Das hatten die zwei schon länger geplant. Da es eine gute Chance ist, habe ich mich entschieden, mit Laurenc zu spielen“, so Hörl. Dem der Partnerwechsel keine Sorge macht: „Das sind nur Kleinigkeiten, wir werden einfach von Spiel zu Spiel schauen.“
Das Auftakt-Match im Hauptbewerb gegen das Franzosen-Duo Chouikh/Gardoque ging mit 0:2 (12:21, 17:21) verloren.
