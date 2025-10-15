Marcel Hirscher präsentiert neue „Geheimwaffe“

Für Marcel Hirscher wird es langsam ernst: Gibt der Ski-Superstar schon am 26. Oktober in Sölden sein Comeback? Jedenfalls hat er für die anstehende Saison eine „Geheimwaffe“ im Petto.
Nach seinem Kreuzbandriss im vergangenen Dezember arbeitet Hirscher weiter intensiv an seinem Comeback. Nachdem zunächst über ein erneutes Karriereende spekuliert wurde, stellte der achtfache Gesamtweltcupsieger klar: Er will es nochmal wissen!
Mittlerweile geht er bekanntermaßen für die Niederlande an den Start und schon in Sölden könnte er sein erneutes Comeback geben. Bezüglich eines Starts zum Saisonauftakt lässt sich der 36-Jährige allerdings weiterhin nicht in die Karten schauen.
„Gebaut, um zu performen“
Auf Instagram präsentierte er aber nun eine neue spezielle „Geheimwaffe“, die ihm neuen Antrieb in der Saison bescheren soll: ein neuer Schuh der Marke Van Deer! Er sei „gebaut, um zu performen“, kündigt Hirscher an.
Auch eine Reaktion auf die Schwierigkeiten mit seinem Schuh-Setup im vergangenen Winter. Gut möglich, dass man schon in Sölden in Erfahrung bringen kann, wie gut die „Geheimwaffe“ funktionert.
