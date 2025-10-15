17 Verletzte durch Wildunfälle im Jahr 2024

Alle 276 Minuten stirbt in Salzburg ein Wildtier auf der Straße. 1903 Tiere kamen insgesamt im vergangenen Jagdjahr 24/25 ums Leben. Durch die Unfälle wurde auch 17 Personen verletzt. Gerade bei Zusammenstößen mit Hirschen oder Rehen ist das Verletzungsrisiko hoch. Besonders im Herbst steigt das Risiko für Wildtierunfälle an. „An trüben Herbsttagen ist besondere Vorsicht angesagt, denn durchschnittlich 47 Prozent der Wildunfälle mit Personenschaden ereignen sich bei Dunkelheit und elf Prozent bei Dämmerung“, erklärt Mag. Christian Schimanofsky, Direktor vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV).