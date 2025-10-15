17 Verletzte durch Wildunfälle im Jahr 2024

Aktuelle Zahlen des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) zeigen, dass im Schnitt alle 4,5 Stunden ein Wildtier auf Salzburgs Straßen ums Leben kommt. Besonders häufig kracht es dabei im Flachgau.
Alle 276 Minuten stirbt in Salzburg ein Wildtier auf der Straße. 1903 Tiere kamen insgesamt im vergangenen Jagdjahr 24/25 ums Leben. Durch die Unfälle wurde auch 17 Personen verletzt. Gerade bei Zusammenstößen mit Hirschen oder Rehen ist das Verletzungsrisiko hoch. Besonders im Herbst steigt das Risiko für Wildtierunfälle an. „An trüben Herbsttagen ist besondere Vorsicht angesagt, denn durchschnittlich 47 Prozent der Wildunfälle mit Personenschaden ereignen sich bei Dunkelheit und elf Prozent bei Dämmerung“, erklärt Mag. Christian Schimanofsky, Direktor vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV).
Sobald ein Tier vor einem auftaucht, empfiehlt der Experte wie folgt zu reagieren: „Sofort abbremsen, abblenden und ggf. mehrmals hupen, um das Wild aufzuschrecken und zur Flucht zu veranlassen.“ Im Jagdjahr 2024/25 wurden auf Österreichs Straßen 65.011 Wildtiere getötet – darunter 36.637 Rehe, 16.797 Hasen und 4.442 Fasane
