Violette Aufstiegshelden plötzlich im Aufwind

Seit dem Aufstieg von Austria Salzburg in die 2. Liga hat sich bei den Maxglanern viel getan. Mehrere Aufstiegshelden aus der vergangenen Saison spielen heuer keine Rolle mehr. Doch ein Duo, das schon seit geraumer Zeit das violette Trikot trägt, befindet sich derzeit im Aufwind.
Denis Kahrimanovic und Luka Sandmayr sind aus der Startelf momentan nicht mehr wegzudenken.
Austria-Duo mit Tor und Assist
Beim 2:0-Sieg gegen die Young Violets am Samstag hatten die beiden einen großen Anteil. Kahrimanovic, seit 2024 bei der Austria, lieferte den Assist beim 1:0. Und Urgestein Sandmayr (seit 2009 beim Klub) sorgte mit seinem ersten Zweitligator für den Endstand. Ihre wichtige Rolle sehen sie aber nicht als selbstverständlich an. „Es ist ein schönes Gefühl, auf dem Platz zu stehen. Aber es kann schnell gehen. Auch die Burschen, die nicht so viel spielen, geben im Training alles“, erklärt Kahrimanovic.
Während der 25-Jährige schon seit Beginn der Saison zum Stammpersonal zählt, war Kollege Sandmayr zunächst außen vor. Der Verteidiger kam zwischendurch sogar bei der 1b in der 1. Klasse Nord zum Einsatz.
„Das war keine leichte Zeit, ich hatte meine Probleme. Jetzt bin ich froh, dass ich meine Chance bekommen und sie genutzt habe", meint der langjährige Violette. Lob von Trainer SchaiderVoll des Lobes für seinen wie ein Phönix aus der Asche aufsteigenden Schützling ist Trainer Christian Schaider: „Luka hat sich viele Dinge zu Herzen genommen und seine Spielweise notgedrungen etwas verändert. Derzeit macht er es richtig gut und ich freue mich sehr für ihn, dass er jetzt auch getroffen hat."
Luka hat sich viele Dinge zu Herzen genommen und seine Spielweise notgedrungen etwas verändert. Derzeit macht er es richtig gut und ich freue mich sehr für ihn, dass er jetzt auch getroffen hat
Christian SCHAIDER, Cheftrainer Austria Salzburg
Sandmayr und Kahrimanovic werden wohl auch am Freitag in Kapfenberg wieder in der Startelf der Austria stehen. Dort sollen die nächsten Punkte her. „Wir sind mittlerweile in der Liga angekommen, können mit allen Gegnern mithalten“, sagen sie unisono.
