Violette Aufstiegshelden plötzlich im Aufwind

Austria-Duo mit Tor und Assist

Beim 2:0-Sieg gegen die Young Violets am Samstag hatten die beiden einen großen Anteil. Kahrimanovic, seit 2024 bei der Austria, lieferte den Assist beim 1:0. Und Urgestein Sandmayr (seit 2009 beim Klub) sorgte mit seinem ersten Zweitligator für den Endstand. Ihre wichtige Rolle sehen sie aber nicht als selbstverständlich an. „Es ist ein schönes Gefühl, auf dem Platz zu stehen. Aber es kann schnell gehen. Auch die Burschen, die nicht so viel spielen, geben im Training alles“, erklärt Kahrimanovic.