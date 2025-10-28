Feuerwehr-Einsatz nach Schadstoff-Austritt

Feuerwehr Bischofshofen verhindert Umweltbelastung

Dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte eine Umweltbelastung verhindert werden. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet – der Betrieb lief kurz darauf wieder normal. Die Ursache für den Defekt wird nun untersucht.