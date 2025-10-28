Vorteilswelt
Bischofshofen

Feuerwehr-Einsatz nach Schadstoff-Austritt

Salzburg
28.10.2025 07:37
Mit 18 Mann im Einsatz: Die Feuerwehr Bischofshofen.
Mit 18 Mann im Einsatz: Die Feuerwehr Bischofshofen.(Bild: Feuerwehr Bischofshofen)

Montagmittag kam es im Liebherr-Werk in Bischofshofen zu einem brenzligen Zwischenfall: Wegen eines technischen Defekts trat eine größere Menge Diesel aus. Die Feuerwehr rückte - und konnte Schlimmeres verhindern!

0 Kommentare

In einem Bereich des Liebherr-Werks in Bischofshofen war es zu einem Defekt gekommen, durch den eine erhebliche Menge Treibstoff austrat.

Die betriebsinterne Brandschutzgruppe war gemeinsam mit der Feuerwehr Bischofshofen, die mit 18 Mann und drei Fahrzeugen ausrückte, sofort zur Stelle und es gelang, den ausgelaufenen Diesel rasch zu binden.

Feuerwehr Bischofshofen verhindert Umweltbelastung
Dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte eine Umweltbelastung verhindert werden. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet – der Betrieb lief kurz darauf wieder normal. Die Ursache für den Defekt wird nun untersucht.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
