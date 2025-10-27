Vorteilswelt
68 Florianis vor Ort

Feuerwehr brachte Filterbrand unter Kontrolle

Salzburg
27.10.2025 13:12
Zuerst war nicht ganz klar, wie die Lage vor Ort ist.
Zuerst war nicht ganz klar, wie die Lage vor Ort ist.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Straßwalchen)

Zu einem vermeintlichen Silobrand alarmiert wurde der Löschzug Steindorf der Freiwilligen Feuerwehr Straßwalchen in Salzburg am Montagvormittag um 9.32 Uhr. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass es sich um eine Filteranlage handelte, die Feuer gefangen hatte. Nach knapp 90 Minuten erfolgte das „Brand aus“.

Aufgrund der vorerst unklaren Lage wurden rasch zahlreiche weitere Feuerwehren nachalarmiert, darunter die Hauptwache Straßwalchen und die Löschzüge Haidach, Irrsdorf und Watzlberg. Aus Seekirchen rückte die Drehleiter an. Insgesamt waren 68 Feuerwehrleute vor Ort.

Steigleitung am Silo
Durch eine Steigleitung am Silo selbst und eine Öffnung für den Schlauch wurde das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht. Um 11.02 Uhr war der Brand gelöscht. Ein Sachverständiger und der Löschzug Steindorf blieben noch zur weiteren Kontrolle vor Ort.

