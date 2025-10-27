Feuerwehr brachte Filterbrand unter Kontrolle

Zu einem vermeintlichen Silobrand alarmiert wurde der Löschzug Steindorf der Freiwilligen Feuerwehr Straßwalchen in Salzburg am Montagvormittag um 9.32 Uhr. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass es sich um eine Filteranlage handelte, die Feuer gefangen hatte. Nach knapp 90 Minuten erfolgte das „Brand aus“.
Aufgrund der vorerst unklaren Lage wurden rasch zahlreiche weitere Feuerwehren nachalarmiert, darunter die Hauptwache Straßwalchen und die Löschzüge Haidach, Irrsdorf und Watzlberg. Aus Seekirchen rückte die Drehleiter an. Insgesamt waren 68 Feuerwehrleute vor Ort.
Steigleitung am Silo
Durch eine Steigleitung am Silo selbst und eine Öffnung für den Schlauch wurde das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht. Um 11.02 Uhr war der Brand gelöscht. Ein Sachverständiger und der Löschzug Steindorf blieben noch zur weiteren Kontrolle vor Ort.
