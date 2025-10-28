Vorteilswelt
Bulls fehlt Konstanz

„Nicht so viel besser, als die anderen Teams“

Salzburg
28.10.2025 11:00
Kann derzeit nicht zufrieden sein: Eisbullen-Coach Manny Viveiros.
Kann derzeit nicht zufrieden sein: Eisbullen-Coach Manny Viveiros.(Bild: Tröster Andreas)

Nach einem souveränen Kantersieg am Freitag gegen Liganeuling Ferencvaros erlebten die Eisbullen am Sonntag eine ordentliche Bauchlandung. Der Eishockey-Meister schafft es aktuell nicht, mehr als zwei Spiele am Stück erfolgreich zu absolvieren. Headcoach Manny Viveiros ist diese Problematik durchaus bewusst.

Nach vier Siegen zum Saisonstart konnten die Eisbullen in der Liga nie mehr als zwei Dreier am Stück einsacken. Auch die Chance, eine Mini-Serie zu starten, haben die Salzburger beim Heim-3:5 gegen Pustertal am Sonntag verpasst.

Zitat Icon

Vielleicht waren wir zufrieden. Das kann es aber nicht sein

Manny VIVEIROS, Cheftrainer EC Red Bull Salzburg

Auf Kantersieg folgte Heimschlappe
Und das, obwohl man 48 Stunden zuvor Liga-Neuling Ferencváros in einem nahezu perfekten Spiel mit 7:2 von der Platte geschossen hatte. „Vielleicht waren wir zufrieden. Das kann es aber nicht sein“, ärgerte sich Cheftrainer Manny Viveiros, der zudem von der „vielleicht schlechtesten Saisonleistung“ sprach.

Lesen Sie auch:
Sah es nicht so schlecht wie der Trainer: Eisbulle Lucas Thaler.
Uneinigkeiten
Die vielleicht schlechteste Saisonleistung?
26.10.2025

„Das war ein Reset für uns. Wir haben einen guten Kader, aber wir sind derzeit nicht so viel besser, als die anderen Teams. Das war nicht unser Stil. In so einer Liga müssen wir in jedem Spiel performen“, forderte der Kanadier mehr Konstanz

Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
