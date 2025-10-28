Bewohner verloren Daheim: Jetzt wollen alle helfen

Opfern blieb nicht viel

Persönliche Gegenstände, Möbel, Kleidung – alles ist zerstört. Am Wochenende konnten Betroffene mit einem Sicherheitsexperten noch einmal in das Haus in der Südtirolersiedlung, um Nötigstes zu holen. Es ist aber nicht viel geblieben. In einer ersten Phase kamen die Brandopfer bei Familie und Freunden unter. Der Wohnbauträger Gswb, der Hauseigentümer ist, konnte nun aber für alle in der Nähe Ersatzwohnungen auftreiben.