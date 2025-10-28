Bewohner verloren Daheim: Jetzt wollen alle helfen

Für alle sieben Bewohner, die beim Großbrand vergangene Woche in St. Johann (Salzburg) alles verloren haben, stehen jetzt Ersatzwohnungen bereit. Die Bürgermeisterin berichtet von einer großen Welle der Hilfsbereitschaft.
Es ging vergangenen Freitag alles schnell: Ein heller Schein, viel Rauch und dann konnten die sieben Bewohner nur noch sich selbst in Sicherheit bringen und zuschauen, wie ihr Zuhause Raub der Flammen wurde.
Opfern blieb nicht viel
Persönliche Gegenstände, Möbel, Kleidung – alles ist zerstört. Am Wochenende konnten Betroffene mit einem Sicherheitsexperten noch einmal in das Haus in der Südtirolersiedlung, um Nötigstes zu holen. Es ist aber nicht viel geblieben. In einer ersten Phase kamen die Brandopfer bei Familie und Freunden unter. Der Wohnbauträger Gswb, der Hauseigentümer ist, konnte nun aber für alle in der Nähe Ersatzwohnungen auftreiben.
Es wollen nach dem Brand viele helfen. Ich bin richtig überwältigt, dass der Zusammenhalt in St. Johann so groß ist.
Evi Huber, Bürgermeisterin von St. Johann
Bild: Gerhard Schiel
Nur Küchenzeilen müssen für die Bleiben noch organisiert werden. Da hoffe man auf ein Entgegenkommen aus der Möbelbranche, heißt es aus dem Unternehmen. Details sollen heute, Dienstag, bei einem Termin geklärt werden. Wie hoch der Schaden am Gebäude ist, muss ein Sachverständiger klären.
SPÖ-Bürgermeisterin Eveline Huber spricht von einer Welle der Hilfsbereitschaft. Spenden wie Kleidung oder Decken helfen in der ersten Not. Auch Spielsachen – ein Zwölfjähriger hat alles verloren – werden noch gebraucht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.