Hallein statt Abtenau

Baustoffhändler wechselt seinen Standort

Salzburg
27.10.2025 16:00
Das Geschäftsführer-Duo Florian Hannak und Daniela Punzengruber-Hannak eröffnet den neuen ...
Das Geschäftsführer-Duo Florian Hannak und Daniela Punzengruber-Hannak eröffnet den neuen Standort im Jänner 2026.(Bild: ANDREAS KOLARIK)

Von Abtenau nach Hallein geht es im Jänner 2026 für das Bauzentrum Hannak. Dabei wird der Handel künftig auf 5.500 Quadratmetern erfolgen – und ist dann am Tennengauer Standort wesentlich größer als bisher. Das Familienunternehmen wird seit 2023 bereits in dritter Generation betrieben.

0 Kommentare

Der neue Standort in Hallein soll damit ab dem kommenden Jahr die Wachstumsstrategie weiter vorantrieben und die Präsenz im Tennengau stärken. Insgesamt arbeiten bei Hannak 125 Mitarbeiter an den drei Standorten Salzburg-Gnigl, Asten in Oberösterreich und künftig Hallein.

Der Fokus liegt dabei auf gewerblichen Kunden. Mit einem Jahresumsatz im oberen zweistelligen Millionenbereich gehört das Unternehmen zu den führenden familiengeführten Baustoffhändlern Österreichs.

