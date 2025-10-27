Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Wieder Feuer drin“

Nach Trainerwechsel ist dieser Klub im Aufwind

Salzburg
27.10.2025 19:30
(Bild: Tröster Andreas)

Bei Westliga-Verein St. Johann läuft’s nach dem Trainerwechsel gut, in Grünau holte man den nächsten Sieg. Die Walser stecken indes in einer Ergebniskrise, warten schon acht Spiele auf einen Dreier.

0 Kommentare

Neuer Trainer und schon läuft’s wieder bei St. Johann. Der bisherige Westliga-Nachzügler aus Salzburg hat seit der Übernahme Johannes Schützingers beide Spiele gewonnen. „Ich finde, dass einfach wieder Feuer drin ist. Der neue Trainer hat uns sicher gut getan“, weiß Raphael Kosakiewic, der die Pongauer im Derby gegen Wals-Grünau mit zwei Treffern zum 2:1-Sieg geschossen hat. „In den letzten zwei Spielen haben wir gezeigt, was in uns steckt.“ Damit schaut es auch tabellarisch wieder freundlicher aus, ist man mit 13 Punkten aus 13 Partien wieder weiter weg vom Keller.

Lesen Sie auch:
Bischofshofen-Boss Patrick Reiter hat für die Regionalliga mehrere Ideen.
Wie in den USA
Salary Cap und Draft in der Regionalliga
27.10.2025
1. LANDESLIGA
Herbstmeister auch nach Stadt-Derby ungeschlagen
26.10.2025
FAN.AT SPIEL DER RUNDE
Wenn sich zwei streiten, freut sich die Austria!
27.10.2025

Und nur noch einen Zähler hinter Grünau. Acht Spiele warten die Walser schon auf einen Sieg. „Es ist eigentlich gar nicht zum Akzeptieren“, meinte Trainer Christoph Knaus. Sein Credo: „Wir bleiben dran. Man sieht, dass alles sehr knapp ist. Es fehlt im letzten Drittel der letzte Kick.“

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Top-3

Gelesen

Steiermark
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
131.968 mal gelesen
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Wien
Anrainer hörten Knall, Straße komplett verraucht
111.906 mal gelesen
Wiener Anrainer hörten mehrmals einen Knall, offenbar war ein altes Auto explodiert. Die ...
Crime
Kriminalrätsel um toten jungen Mann in Erdloch
105.231 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Leiche von Alexandru O. (Bild rechts oben) wurde in Sankt Pölten, am Ufer des Mühlbachs, ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf