Nach Trainerwechsel ist dieser Klub im Aufwind

Neuer Trainer und schon läuft’s wieder bei St. Johann. Der bisherige Westliga-Nachzügler aus Salzburg hat seit der Übernahme Johannes Schützingers beide Spiele gewonnen. „Ich finde, dass einfach wieder Feuer drin ist. Der neue Trainer hat uns sicher gut getan“, weiß Raphael Kosakiewic, der die Pongauer im Derby gegen Wals-Grünau mit zwei Treffern zum 2:1-Sieg geschossen hat. „In den letzten zwei Spielen haben wir gezeigt, was in uns steckt.“ Damit schaut es auch tabellarisch wieder freundlicher aus, ist man mit 13 Punkten aus 13 Partien wieder weiter weg vom Keller.