Nach Trainerwechsel ist dieser Klub im Aufwind

Bei Westliga-Verein St. Johann läuft’s nach dem Trainerwechsel gut, in Grünau holte man den nächsten Sieg. Die Walser stecken indes in einer Ergebniskrise, warten schon acht Spiele auf einen Dreier.
Neuer Trainer und schon läuft’s wieder bei St. Johann. Der bisherige Westliga-Nachzügler aus Salzburg hat seit der Übernahme Johannes Schützingers beide Spiele gewonnen. „Ich finde, dass einfach wieder Feuer drin ist. Der neue Trainer hat uns sicher gut getan“, weiß Raphael Kosakiewic, der die Pongauer im Derby gegen Wals-Grünau mit zwei Treffern zum 2:1-Sieg geschossen hat. „In den letzten zwei Spielen haben wir gezeigt, was in uns steckt.“ Damit schaut es auch tabellarisch wieder freundlicher aus, ist man mit 13 Punkten aus 13 Partien wieder weiter weg vom Keller.
Und nur noch einen Zähler hinter Grünau. Acht Spiele warten die Walser schon auf einen Sieg. „Es ist eigentlich gar nicht zum Akzeptieren“, meinte Trainer Christoph Knaus. Sein Credo: „Wir bleiben dran. Man sieht, dass alles sehr knapp ist. Es fehlt im letzten Drittel der letzte Kick.“
