„Qualitätsverlust“: Zeller Eisbären gehen am Stock

Der Verletzungsteufel hat die Kabine der Zeller Eisbären ordentlich im Griff. Wie der Eishockey-Zweitligameister am Montagabend bekannt gab, fällt nun neben Rekordstürmer Ethan Szypula auch der Topscorer wochenlang aus.
„Die aktuelle Situation ist für uns alles andere als angenehm. Wir nehmen diese herausfordernde Phase an, denken lösungsorientiert und arbeiten alle auf Hochtouren, um die bestmögliche Mannschaft auf das Eis zu bekommen“, sagte Geschäftsführer Patrick Schwarz, der aber auf die Kooperation mit ICE-Klub Villach zurückgreifen kann. So kommen vorübergehend Luca Erne und Johannes Tschurnig von der Drau in die Bergstadt.
Das Eisbären-Lazarett im Überblick:
Tim Coffman (Unterkörper, ca. 4 bis 5 Wochen totale Ausfallzeit), Ethan Szypula: (Unterkörper, noch ca. 6 bis 7 Wochen totale Ausfallzeit), Bernhard Fechtig (Oberkörper, Comeback in ca. 2-3 Wochen geplant), Nick Huard: Unterkörper, Rückkehr zum Sterzing-Spiel am 9.11. geplant), Leon Widhalm: Erneute Rückkehr in das Line-Up für diese Woche geplant), Kele Steffler (Gehirnerschütterung, in ca. 3 Wochen zurück im Line-Up), (Alois Schultes: Unterkörper, voraussichtliche Rückkehr Ende November).
Nach dem knappen Sieg am Samstag in Unterland bekommen es die Pinzgauer am Donnerstag mit dem nächsten Team aus Südtirol zu tun. Dann gastiert der HC Meran am Zeller See. Die RB Juniors kreuzen schon heute (19.15) mit Sterzing die Schläger.
