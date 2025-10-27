Salary Cap und Draft in der Regionalliga

So auch dieses Mal. Wenn es nach dem Ex-Judoka gehen würde, dann sollte sich in der Regionalliga nämlich einiges ändern. Vor allem was das Finanzielle betrifft. Er würde gerne ein Modell wie in den USA einführen. Dort gibt es in den großen Sportligen den sogenannten Salary Cap. Dieser besagt, dass alle Teams gleich viel Geld zur Verfügung haben und jeder Verein seine Gehälter an die Spieler offenlegen muss. „Dann würde es keine Wettbewerbsverzerrung mehr geben. Und wenn ein Klub gegen die Regeln verstoßen sollte, muss er fünf Jahre in der letzten Liga spielen“, sagt Reiter.