Feuerwehr im Einsatz

Brand in Elisabeth Vorstadt legt Verkehr lahm

Chronik
28.10.2025 11:11
Die BF Salzburg musste am Vormittag in die Plainstraße ausrücken.
Die BF Salzburg musste am Vormittag in die Plainstraße ausrücken.(Bild: Markus Tschepp)

Dichter Rauch, Sirenen und Verkehrschaos: Im Stadtteil Elisabeth-Vorstadt stand Dienstagvormittag eine Wohnung in Flammen. Eine aufmerksame Nachbarin verhinderte dabei Schlimmeres. Insgesamt waren 32 Floriani im Einsatz. Schon vor Mittag konnte die Feuerwehr den Einsatz wieder beenden.

Gegen 10 Uhr bemerkte eine Bewohnerin in der Plainstraße verdächtigen Rauch, der unter einer Wohnungstür hervordrang – und reagierte blitzschnell: „Sie alarmierte die Einsatzkräfte“, bestätigte die Berufsfeuerwehr Salzburg auf Anfrage der „Krone“. Kurz darauf rückte die BF mit mehreren Fahrzeugen an und wurde dabei von der freiwilligen Feuerwehr unterstützt.

Lesen Sie auch:
Mit 18 Mann im Einsatz: Die Feuerwehr Bischofshofen.
Bischofshofen
Feuerwehr-Einsatz nach Schadstoff-Austritt
28.10.2025

Plainstraße gesperrt
Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Unterstützung bekam die Berufsfeuerwehr vom Löschzug Bruderhof. Die Plainstraße wurde gesperrt, rund um die Einsatzstelle – vor allem auf der Schwarzstraße - herrschte massives Verkehrschaos.

Salzburg

