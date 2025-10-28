Brand in Elisabeth Vorstadt legt Verkehr lahm

Gegen 10 Uhr bemerkte eine Bewohnerin in der Plainstraße verdächtigen Rauch, der unter einer Wohnungstür hervordrang – und reagierte blitzschnell: „Sie alarmierte die Einsatzkräfte“, bestätigte die Berufsfeuerwehr Salzburg auf Anfrage der „Krone“. Kurz darauf rückte die BF mit mehreren Fahrzeugen an und wurde dabei von der freiwilligen Feuerwehr unterstützt.