Multi-Gastronom übernimmt jetzt Villacher Brauhof

Schon durch den Felsenkeller haben Franz Huditz und die Brauunion eine gute und starke Beziehung – schon länger wollten die vereinigten Brauereien Kärnten den Villacher Brauhof in neue Hände geben, im August ist dann die Entscheidung gefallen.

„Mit Franz Huditz haben wir einen Partner gefunden, der Regionalität lebt und zugleich die Fähigkeit besitzt, ein Traditionshaus mit frischen Ideen in die Zukunft zu führen. Gemeinsam mit der neuen Stadtbrauerei, die wir im ersten Halbjahr nächsten Jahres direkt neben dem Brauhof eröffnen, entsteht ein Zentrum für die Kärntner Bierkultur“, zeigt sich der Verkaufsdirektor der Region Süd, Oliver Plieschnig zufrieden.