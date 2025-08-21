Vorteilswelt
„Neue Ära“

Multi-Gastronom übernimmt jetzt Villacher Brauhof

Kärnten
21.08.2025 12:00
Eine neue Ära beginnt ab 1. September im Villacher Brauhof.
Eine neue Ära beginnt ab 1. September im Villacher Brauhof.(Bild: Wolfgang Handler)

Nach Felsenkeller, Kropfitschbad und dem Wifzack übernimmt Gasto-Größe Franz Huditz nun sein viertes Lokal!

Schon durch den Felsenkeller haben Franz Huditz und die Brauunion eine gute und starke Beziehung – schon länger wollten die vereinigten Brauereien Kärnten den Villacher Brauhof in neue Hände geben, im August ist dann die Entscheidung gefallen. 

„Mit Franz Huditz haben wir einen Partner gefunden, der Regionalität lebt und zugleich die Fähigkeit besitzt, ein Traditionshaus mit frischen Ideen in die Zukunft zu führen. Gemeinsam mit der neuen Stadtbrauerei, die wir im ersten Halbjahr nächsten Jahres direkt neben dem Brauhof eröffnen, entsteht ein Zentrum für die Kärntner Bierkultur“, zeigt sich der Verkaufsdirektor der Region Süd, Oliver Plieschnig zufrieden.

Neo-Brauhof-Pächter Franz Huditz mit Brau Union Verkaufsleiter Region Süd Oliver Plieschnig.
Neo-Brauhof-Pächter Franz Huditz mit Brau Union Verkaufsleiter Region Süd Oliver Plieschnig.(Bild: Wolfgang Handler)

Ab 1. September schlägt das Traditionslokal in Villach ein neues Kapitel auf: „Der Brauhof soll wieder DIE Adresse in Villach werden – ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, regionale Küche genießen und Bierkultur erleben“, betont Franz Huditz, der mit dem Felsenkeller schon gezeigt hat, wie man einer etablierten Marke frische Impulse geben und einen Treffpunkt mt neuer Energie schaffen kann. „Mit der Brau Union haben wir eine starke und verlässliche Partnerin an unserer Seite, um Tradition zu bewahren und gleichzeitig neue Akzente zu setzen.“

Mitarbeiter werden übernommen
Huditz will den Brauhof samt einzigartigem Biergarten sukzessive modernisieren und neu organisieren. Dabei gilt für ihn: „Der Brauhof ist ein Stück Villacher Identität. Damit das so bleibt, braucht es neue Impulse – denn nichts ist so beständig wie der Wandel.“ Ein wichtiges Signal ist die Übernahme des bestehenden Teams, das weiterhin das Herzstück des Hauses bildet und gemeinsam mit Huditz den Weg in die Zukunft gehen will. 

Porträt von Jennifer Kapellari
Jennifer Kapellari
Kärnten

