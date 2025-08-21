Bauern bilden einzigen Nahversorger in Gemeinde

Darauf haben die Einheimischen seit Jahren gewartet. Denn Trebesing hat endlich wieder einen Nahversorger. „Seit 1991 steht unsere Gemeinde ohne da. Dieses Angebot fehlte in unserer Kommune und ist besonders notwendig. Deshalb war vor Jahren auch einmal die Billa Box Thema. Doch auch da kam es nie zur Umsetzung“, erinnert sich Trebesings Bürgermeister Arnold Prax und freut sich umso mehr über das neue Angebot.