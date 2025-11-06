Vorteilswelt
In einer Stunde von der Herzogstadt nach Graz

Kärnten
06.11.2025 05:00
Vom Bahnhof St. Veit geht’s in einer Stunde nach Graz.
Vom Bahnhof St. Veit geht’s in einer Stunde nach Graz.(Bild: Christian Krall)

In wenigen Wochen ist es so weit: Die Koralmbahn wird eröffnet und Fahrpläne in ganz Kärnten werden ausgebaut und angepasst. Die „Krone“ besucht jeden Bezirk und fährt mit Bus und Bahn. Auch Bürgermeister Martin Kulmer freut sich auf viele neue Verbindungen.

Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs ist für St. Veit ein wichtiger Schritt in Richtung Klimaschutz – schließlich ist es das Ziel der Stadt, bis 2040 klimaneutral zu werden“, freut sich Bürgermeister Martin Kulmer über die neuen Verbindungen.

Im 20-Minuten-Takt nach Klagenfurt
„Je attraktiver der öffentliche Verkehr ist, desto größer ist natürlich die Chance, dass viele Bürger unserer Stadt das Auto stehen lassen und mit Bus oder Bahn zur Arbeit pendeln.“ Mit dem neuen Fahrplan geht es im 20-Minuten-Takt nach Klagenfurt.

Infos zu Fahrplänen gibt’s am 6. November am Bahnhof St. Veit (ab 15 Uhr) und am 7. November, St. Veiter Interspar (ab 8 Uhr).

Von St. Veit in 62 Minuten nach Graz
Auch der Busverkehr der Stadt wird ausgebaut – zwei neue Linien verkehren stündlich und erschließen somit auch den Industriepark in Blintendorf, und im Stundentakt fährt man ab Dezember nun nach Feldkirchen. Auch der Stadtchef selbst ist klimabewusst unterwegs: „Da ich in einer ländlichen Gegend wohne, fahre ich im Sommer gerne mit dem Rad, den Rest des Jahres bin ich mit dem E-Auto unterwegs. Insofern bin ich da sehr umweltfreundlich unterwegs.“

Auf die Koralmbahn ist Kulmer ebenfalls schon gespannt, „vor allem, was den Komfort und die Geschwindigkeit betrifft“. Von der Herzogstadt aus fährt man ab dem 14. Dezember in nur 62 Minuten nach Graz; bisher dauerte die Fahrt 153 Minuten. „Dieses Gefühl möchte ich schon einmal erleben.“

