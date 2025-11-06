In einer Stunde von der Herzogstadt nach Graz

Von St. Veit in 62 Minuten nach Graz

Auch der Busverkehr der Stadt wird ausgebaut – zwei neue Linien verkehren stündlich und erschließen somit auch den Industriepark in Blintendorf, und im Stundentakt fährt man ab Dezember nun nach Feldkirchen. Auch der Stadtchef selbst ist klimabewusst unterwegs: „Da ich in einer ländlichen Gegend wohne, fahre ich im Sommer gerne mit dem Rad, den Rest des Jahres bin ich mit dem E-Auto unterwegs. Insofern bin ich da sehr umweltfreundlich unterwegs.“