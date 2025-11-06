Zwei Seriendiebe von Ladenbesitzer gestellt

Sechs weitere Diebstähle gehen auf ihr Konto

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den 49-jährigen Tatverdächtigen ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für den gesamten Schengenraum bestand. „Zudem besteht der Verdacht, dass die beiden Männer zwischen August und Oktober 2025 im Bezirk Völkermarkt insgesamt sechs weitere Diebstähle aus Selbstbedienungsläden begangen haben“, so die Polizei. Der dabei verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.