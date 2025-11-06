Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In flagranti erwischt

Zwei Seriendiebe von Ladenbesitzer gestellt

Kärnten
06.11.2025 06:15
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Ein Selbstbedienungsladenbesitzer aus dem Bezirk St. Veit an der Glan reagierte schnell, als er am 4. November zwei Männer beim Stehlen erwischte.

0 Kommentare

Ein aufmerksamer Ladenbesitzer aus dem Bezirk St. Veit an der Glan hat am Dienstag zwei mutmaßliche Seriendiebe auf frischer Tat ertappt. Die beiden bosnischen Staatsangehörigen im Alter von 49 und 50 Jahren wurden dabei beobachtet, wie sie in einem Selbstbedienungsladen Lebensmittel entwendeten.

Als der Besitzer die Männer ansprach, flüchteten sie mit ihrem Auto. Ein von ihm vorsorglich verständigter Nachbar nahm die Verfolgung auf und informierte die Polizei. „Im Überwachungsbereich der Polizeiinspektion Völkermarkt konnten die Beschuldigten schließlich ohne Widerstand festgenommen werden“, schildern die Beamten.

Sechs weitere Diebstähle gehen auf ihr Konto
Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den 49-jährigen Tatverdächtigen ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für den gesamten Schengenraum bestand. „Zudem besteht der Verdacht, dass die beiden Männer zwischen August und Oktober 2025 im Bezirk Völkermarkt insgesamt sechs weitere Diebstähle aus Selbstbedienungsläden begangen haben“, so die Polizei. Der dabei verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Beide Männer werden angezeigt. Der 49-Jährige wurde auf Anordnung des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA) in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt überstellt.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
127.344 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
97.373 mal gelesen
Innenpolitik
„Hütte soll ruhig brennen“: In der SPÖ lodert es
76.143 mal gelesen
In der SPÖ-Zentrale in der Löwelstraße in der Wiener Innenstadt rauchen die Köpfe. Die Partei ...
Mehr Kärnten
In flagranti erwischt
Zwei Seriendiebe von Ladenbesitzer gestellt
Krone Plus Logo
Juristen klären auf
Wann Sie der Einsatz von KI teuer kommen kann
Öffis in Kärnten
In einer Stunde von der Herzogstadt nach Graz
Krone Plus Logo
Wegen Fußverletzung
Erstes Saisonderby steigt ohne den KAC-Star!
Kaltstart in die WM
Nach Abschiebung: Lobnig in der Türkei angekommen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf