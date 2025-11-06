Zwei Seriendiebe von Ladenbesitzer gestellt

Ein Selbstbedienungsladenbesitzer aus dem Bezirk St. Veit an der Glan reagierte schnell, als er am 4. November zwei Männer beim Stehlen erwischte.
Ein aufmerksamer Ladenbesitzer aus dem Bezirk St. Veit an der Glan hat am Dienstag zwei mutmaßliche Seriendiebe auf frischer Tat ertappt. Die beiden bosnischen Staatsangehörigen im Alter von 49 und 50 Jahren wurden dabei beobachtet, wie sie in einem Selbstbedienungsladen Lebensmittel entwendeten.
Als der Besitzer die Männer ansprach, flüchteten sie mit ihrem Auto. Ein von ihm vorsorglich verständigter Nachbar nahm die Verfolgung auf und informierte die Polizei. „Im Überwachungsbereich der Polizeiinspektion Völkermarkt konnten die Beschuldigten schließlich ohne Widerstand festgenommen werden“, schildern die Beamten.
Sechs weitere Diebstähle gehen auf ihr Konto
Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den 49-jährigen Tatverdächtigen ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für den gesamten Schengenraum bestand. „Zudem besteht der Verdacht, dass die beiden Männer zwischen August und Oktober 2025 im Bezirk Völkermarkt insgesamt sechs weitere Diebstähle aus Selbstbedienungsläden begangen haben“, so die Polizei. Der dabei verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.
Beide Männer werden angezeigt. Der 49-Jährige wurde auf Anordnung des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA) in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt überstellt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.