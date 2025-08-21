Auto gegen Bus: Jetzt sucht Polizei Unfallopfer

Es war zum Glück kein heftiger Aufprall. Dennoch hatte ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Linienbus Mittwochabend in Sistrans bei Innsbruck Folgen. Ein Mädchen im Bus wurde verletzt. Die Polizei sucht jetzt nach ihr und nach Zeugen des Unfalls.
Der Zusammenstoß ereignete sich Mittwoch gegen 18.15 Uhr im Bereich Unterdorf in Sistrans. Beim Abbiegen stieß ein Pkw gegen den Linienbus, dessen Lenker stark abbremsen musste. Dabei dürfte sich das etwa 15 Jahre alte Mädchen mit schulterlangen, blonden Haaren verletzt haben.
Keine Daten ausgetauscht
Der Busfahrer sprach noch kurz mit der Verletzten – die offenbar mit ihrem Vater unterwegs gewesen war –, tauschte mit ihr jedoch keine Daten aus. Zur genauen Klärung des Unfallgeschehens bittet die Polizei die Familie, sich bei der Inspektion Lans zu melden (059133/7116).
Auch andere Zeugen des Vorfalls werden gesucht. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge beschädigt, aber keiner der Lenker verletzt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.