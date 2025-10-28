Diese drei Streetfood-Lokale sind eine Sünde wert

Heute ist es der vielleicht ehrlichste Ausdruck moderner Küche: unkompliziert, kreativ und mit ordentlich Wumms im Geschmack. Wo früher das Fett in der Papierserviette landete, duften heute Burger in Brioche-Buns, fermentiertes Gemüse oder vegane Bowls mit regionalem Touch. Und wer es in diesem boomenden Kulinarik-Zweig an die Spitze schafft, der hat was drauf. Fallstaff hat sie gefunden – die drei besten Streetfood-Lokale Oberösterreichs. Sie alle wurden mit 95 von 100 Punkten ausgezeichnet – und beweisen, dass man für große Küche kein Sterne-Restaurant braucht.