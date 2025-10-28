Vorteilswelt
Unkompliziert genießen

Diese drei Streetfood-Lokale sind eine Sünde wert

Oberösterreich
28.10.2025 13:00
Den Burger ganz nach eigenem Gusto „bauen“: Im Baukasten in Mehrnbach stehen sechs Buns, vier ...
Den Burger ganz nach eigenem Gusto „bauen“: Im Baukasten in Mehrnbach stehen sechs Buns, vier Patties und eine Vielfalt an frischem Gemüse, Käse und Gegrilltem sowie verschiedene Saucen zur Auswahl.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Wenn der Duft von frisch gebratenem Fleisch, geschmortem Gemüse und hausgemachten Saucen durch die Luft zieht, weiß man: Streetfood ist längst Hochgenuss. Drei von Fallstaff prämierte Lokale in Oberösterreich zeigen, wie modern, regional und verführerisch Essen heute sein kann – und machen Lust auf mehr als nur einen Bissen.

Streetfood – das ist längst kein schnelles Paar Frankfurter mehr beim Würstlstand zwischen zwei Terminen.

 Heute ist es der vielleicht ehrlichste Ausdruck moderner Küche: unkompliziert, kreativ und mit ordentlich Wumms im Geschmack. Wo früher das Fett in der Papierserviette landete, duften heute Burger in Brioche-Buns, fermentiertes Gemüse oder vegane Bowls mit regionalem Touch. Und wer es in diesem boomenden Kulinarik-Zweig an die Spitze schafft, der hat was drauf. Fallstaff hat sie gefunden – die drei besten Streetfood-Lokale Oberösterreichs. Sie alle wurden mit 95 von 100 Punkten ausgezeichnet – und beweisen, dass man für große Küche kein Sterne-Restaurant braucht.

Amer (re.) und Obeida Kbisi vom Burger-Werk in Gmunden leben die amerikanische Küche, verwöhnen ...
Amer (re.) und Obeida Kbisi vom Burger-Werk in Gmunden leben die amerikanische Küche, verwöhnen ihre Gäste mit hausgemachten Burgerkreationen.(Bild: Spitzbart Wolfgang)

Erster Stopp in Gmunden
Die Ehrung gab’s zwar schon im Sommer, aber ganz ehrlich: Ein „Krone“-Lokalaugenschein bestätigte, dass diese drei Betriebe das ganze Jahr über eine Sünde wert sind.

Erster Stopp im Burger-Werk in Gmunden: Hier trifft amerikanischer Soul auf europäischen Geschmack. Chef Amer Kbisi lebt seine Liebe zu den USA – aber ohne seine Wurzeln zu vergessen. Beim Vienna Burger mit knusprigem Hühnerfilet springt der Funke genauso über wie beim Italian Burger mit Mozzarella und Pesto – ein Ort, wo aus einem einfachen Burger ein echtes Gefühl wird.

Helmut Peitbuchner „zaubert“ in Heli’s Restaurant in Vöcklabruck.
Helmut Peitbuchner „zaubert“ in Heli’s Restaurant in Vöcklabruck.(Bild: Spitzbart Wolfgang)

Frisch, vegan, nachhaltig
Helmut „Heli“ Peitbuchner ist so etwas wie der „Bio-Flüsterer“ unter Oberösterreichs Streetfood-Köchen. Frisch, vegan, nachhaltig – keine Schlagworte, sondern seine Haltung. Wer etwa den Erdäpfel-Brokkoli-Strudel probiert, weiß, was gemeint ist: ehrliches Handwerk, fein abgestimmt, einfach gut.

In Mehrnbach kann man sich im Baukasten von Eva und Christoph Koller seinen Burger selbst ...
In Mehrnbach kann man sich im Baukasten von Eva und Christoph Koller seinen Burger selbst zusammenstellen.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Baukasten-Burger aus dem Bauwagen
Manchmal entstehen die besten Ideen in Krisenzeiten. So war’s bei Christoph Koller, der während des Lockdowns einen alten Bauwagen in einen Foodtruck verwandelte – und damit den Nerv der Zeit traf. Im „Baukasten“ baut sich jeder seinen Burger selbst: verschiedene Buns, Patties, frische Zutaten – alles aus der Region. Eines haben die drei Betriebe jedenfalls gemeinsam: Sie kochen nicht nur fürs Sattwerden, sondern auch fürs Glücklichsein. 

Porträt von Mario Ruhmanseder
Mario Ruhmanseder
