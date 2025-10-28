Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Wrack eingeklemmt

Autofahrer wurde bei Crash mit Lkw schwer verletzt

Oberösterreich
28.10.2025 13:21
Das Auto wurde komplett zerstört
Das Auto wurde komplett zerstört(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Warum der 27-Jährige auf die Gegenspur geraten war, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Ein folgenschwerer Fahrfehler, denn auf der Gegenspur stieß er frontal mit einem Lastwagen zusammen. Er wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus seinem Fahrzeug befreit werden. 

0 Kommentare

Am Montag kam es gegen 15:15 Uhr auf der L537 bei Straßenkilometer 9,300 zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lastkraftwagen und einem Auto. Der Autofahrer, ein 27-jähriger Ungar aus dem Bezirk Wels-Land, war von Steinerkirchen in Fahrtrichtung Sattledt unterwegs, als er plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem Lastkraftwagen frontal kollidierte.

Mit Heli nach Wels
Der Lastkraftwagen wurde von einem 31-jährigen Rumänen gelenkt.
Der 27-Jährige wurde durch den Aufprall in dem Auto eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Nach der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Wels geflogen.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
„Oh mein Gott!“
Vulkan Taal bricht aus: Filipinos fliehen in Panik
Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis: Tiefster Stand seit drei Wochen
134.545 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
124.398 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
121.579 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Mehr Oberösterreich
13 Wehren im Einsatz
Bub (13) wollte Quad betanken, löste Großbrand aus
In Wrack eingeklemmt
Autofahrer wurde bei Crash mit Lkw schwer verletzt
Unkompliziert genießen
Diese drei Streetfood-Lokale sind eine Sünde wert
Krone Plus Logo
Franz Gasselsberger
Bankenchef: „Regierenden fehlt Problembewusstsein“
Herbstferien-Wetter
Nach Kälte und Regen kommen nun Sonne und Föhn
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf