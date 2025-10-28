Autofahrer wurde bei Crash mit Lkw schwer verletzt

Am Montag kam es gegen 15:15 Uhr auf der L537 bei Straßenkilometer 9,300 zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lastkraftwagen und einem Auto. Der Autofahrer, ein 27-jähriger Ungar aus dem Bezirk Wels-Land, war von Steinerkirchen in Fahrtrichtung Sattledt unterwegs, als er plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem Lastkraftwagen frontal kollidierte.