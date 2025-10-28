Autofahrer wurde bei Crash mit Lkw schwer verletzt

Warum der 27-Jährige auf die Gegenspur geraten war, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Ein folgenschwerer Fahrfehler, denn auf der Gegenspur stieß er frontal mit einem Lastwagen zusammen. Er wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus seinem Fahrzeug befreit werden.
Am Montag kam es gegen 15:15 Uhr auf der L537 bei Straßenkilometer 9,300 zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lastkraftwagen und einem Auto. Der Autofahrer, ein 27-jähriger Ungar aus dem Bezirk Wels-Land, war von Steinerkirchen in Fahrtrichtung Sattledt unterwegs, als er plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem Lastkraftwagen frontal kollidierte.
Mit Heli nach Wels
Der Lastkraftwagen wurde von einem 31-jährigen Rumänen gelenkt.
Der 27-Jährige wurde durch den Aufprall in dem Auto eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Nach der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Wels geflogen.
