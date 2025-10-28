Stift Engelszell gehört ganz der Linzer Diözese

Es hat sich ausgeschwiegen: Fast 100 Jahre lang dauerte die Geschichte der Trappisten in Engelhartszell. Zum zweiten Mal in der 732-jährigen Geschichte verlassen die Mönche den heiligen Ort im Donautal. Engelszell war 1293 vom Stift Wilhering als Zisterzienserkloster gegründet worden. 1577 wurde es im Zuge der Reformation geschlossen, 1791 von Kaiser Joseph II. aufgehoben. Erst 1925 kamen wieder Mönche nach Engelszell: aus dem Elsass vertriebene Zisterzienser von der strengen Observanz. 2023 war der Nachwuchsmangel so gravierend, dass der Orden den Rückzug beschloss. Zweieinhalb Jahre lang rangen die Trappisten um die Nachfolge, fragten mehrere Orden an. Doch keiner passte, sagt Samuel Lauras, Vorsitzender der Schließungskommission und Abt des tschechischen Klosters Nový Dvůr.