Dreijähriger ertrank in einem Meter tiefen Pool

Todesursache Nummer 1

„Ertrinken ist für Kinder bis fünf Jahre die häufigste Todesursache, bei Unter-14-Jährigen die zweithäufigste“, warnen das Kuratorium für Verkehrssicherheit und Kinderärzte unisono. Im Schnitt verlieren in Österreich fünf Kinder pro Jahr ihr Leben in Pools und Seen, noch einmal so viele werden reanimiert, behalten aber lebenslange Schäden. Alle Experten mahnen: Kinder, die nicht ausreichend schwimmen können, bei Gewässern nie aus den Augen lassen, auch wenn sie Schwimmhilfen tragen. Falls ein Kind verschwunden ist, immer zuerst im Pool oder Planschbecken nachsehen, falls so etwas in der Nähe ist.