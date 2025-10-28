Vorteilswelt
Herbstferien-Wetter

Nach Kälte und Regen kommen nun Sonne und Föhn

Oberösterreich
28.10.2025 10:00
Der Regenschirm kann ab Mittwoch zu Hause bleiben.
Der Regenschirm kann ab Mittwoch zu Hause bleiben.(Bild: Spitzbart Wolfgang)

Kalt – Warm erwischte es uns in den nächsten Tagen noch einmal deutlich. Nach einem durchwachsenen Start in die Herbstferien soll ab Mittwoch das Wetter wieder wärmer und freundlicher werden. Die Temperaturen sollen sogar so weit ansteigen, dass es für die Jahreszeit sogar wieder viel zu warm sein wird.

Nass und grau starteten die Schüler in Oberösterreich in die Herbstferien. Doch es ist ein Licht am Ende des Schlechtwettertunnels erkennbar. „Alle, die noch Hausübungen machen müssen oder etwas zu lernen haben, sollten das am Dienstag erledigen. Denn ab Mittwoch sind wieder Aktivitäten im Freien möglich“, empfiehlt Josef Haslhofer, Meteorologe bei der GeoSphere Austria.

Ungemütlich und dichte Wolken
Der heutige Dienstag wird vor allem im Norden des Landes noch ungemütlich, mit starkem Wind und dichten Wolken. Im Süden wird es zumindest ab dem Nachmittag teilweise sonnig.

Wolken weichen, die Sonne gewinnt wieder die Oberhand.
Wolken weichen, die Sonne gewinnt wieder die Oberhand.(Bild: Rudi Kain)

Ab Mittwoch kann man dann den Regenschirm wieder ins Eck stellen. „Es erwartet uns eine Südströmung, die viel Sonnenschein bringt. Die Temperaturen klettern am Nachmittag auf elf bis 15 Grad. Es ist mit keinem oder kaum Niederschlag zu rechnen“, prognostiziert der Experte.

Für die Jahreszeit zu warm
Von Donnerstag bis Sonntag wird sich das Wetter nicht viel ändern: In der Früh wird es mit zwei bis sieben Grad frisch, da schadet der Griff zu Haube und Handschuhe nicht. Am Vormittag wird der Sonnenschein vielerorts durch Hochnebel und ein paar Wolken getrübt. Über der Nebelgrenze ist allerdings mit sehr viel Sonnenschein zu rechnen. Am Nachmittag wird es dann für die Jahreszeit eigentlich zu warm.

Und am Wochenende klettern die Temperaturen dann noch ein Stück weiter nach oben. Mit Föhneinfluss sind beim Friedhofsbesuch zu Allerheiligen bis zu 19 Grad möglich. 

Porträt von Philipp Zimmermann
Philipp Zimmermann
Oberösterreich

Krone Plus Logo
Franz Gasselsberger
Bankenchef: „Regierenden fehlt Problembewusstsein“
Herbstferien-Wetter
Nach Kälte und Regen kommen nun Sonne und Föhn
Ein Jahr danach
Das haben die Jäger aus dem Fall Drexler gelernt
Frau musste sterben
Experte hinterfragt jetzt Linzer Kepler-Uniklinik
Krone Plus Logo
Studentin abgewiesen
Schwere Rassismusvorwürfe gegen beliebte Diskothek
