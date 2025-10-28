Nach Kälte und Regen kommen nun Sonne und Föhn

Für die Jahreszeit zu warm

Von Donnerstag bis Sonntag wird sich das Wetter nicht viel ändern: In der Früh wird es mit zwei bis sieben Grad frisch, da schadet der Griff zu Haube und Handschuhe nicht. Am Vormittag wird der Sonnenschein vielerorts durch Hochnebel und ein paar Wolken getrübt. Über der Nebelgrenze ist allerdings mit sehr viel Sonnenschein zu rechnen. Am Nachmittag wird es dann für die Jahreszeit eigentlich zu warm.