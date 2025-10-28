Vorteilswelt
13 Wehren im Einsatz

Bub (13) wollte Quad betanken, löste Großbrand aus

Oberösterreich
28.10.2025 13:30
Der Dachstuhl brannte vollständig ab.
Der Dachstuhl brannte vollständig ab.(Bild: TEAM FOTOKERSCHI / SIMON BRANDSTÄTTER)

Wie berichtet, war am Montag in St. Thomas am Blasenstein (Oberösterreich) ein landwirtschaftliches Gebäude abgebrannt, dabei waren drei Ponys verendet. Nun ist die Ursache für den Brandausbruch bekannt: Der ältere Sohn (13) wollte sein Quad betanken, dabei geriet der Treibstoff in Brand. Löschversuche mit seinem Bruder (11) schlugen fehl.

Ein 13-Jähriger aus St. Thomas am Blasenstein wollte am Montag gegen 12.10 Uhr sein Quad auf dem elterlichen Anwesen betanken. Aus noch unbekannter Ursache entzündete sich der Benzinkanister, und das Feuer breitete sich rasch aus. Er und sein elfjähriger Bruder versuchten noch mit einem Feuerlöscher den Brand einzudämmen, verständigten jedoch die Feuerwehr, als dies aussichtslos erschien.

Wirtschaftstrakt brannte ab
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand bereits der Dachstuhl in Vollbrand. Insgesamt 13 Feuerwehren mit rund 120 Mann waren im Einsatz.
Ein Übergreifen auf das Wohngebäude und den angrenzenden Wald konnte verhindert werden. Der Wirtschaftstrakt des Gebäudes brannte völlig ab.

Drei Ponys verendet
Drei Ponys konnten aufgrund der schnellen Ausbreitung des Feuers nicht gerettet werden. Sie verendeten in ihren Stallungen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Oberösterreich weitergeführt.

Oberösterreich

