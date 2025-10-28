Bub (13) wollte Quad betanken, löste Großbrand aus

Ein 13-Jähriger aus St. Thomas am Blasenstein wollte am Montag gegen 12.10 Uhr sein Quad auf dem elterlichen Anwesen betanken. Aus noch unbekannter Ursache entzündete sich der Benzinkanister, und das Feuer breitete sich rasch aus. Er und sein elfjähriger Bruder versuchten noch mit einem Feuerlöscher den Brand einzudämmen, verständigten jedoch die Feuerwehr, als dies aussichtslos erschien.