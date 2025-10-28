Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frau musste sterben

Experte hinterfragt jetzt Linzer Kepler-Uniklinik

Oberösterreich
28.10.2025 06:11
(Bild: Spitzbart Wolfgang)

Der Tod einer Frau (55) aus dem Mühlviertel macht ein Versagen im Gesundheitswesen sichtbar. Der renommierte Gesundheitsökonom Ernest Pichlbauer analysiert den Fall und sagt klar: „Wenn es eine Mannschaft, aber kein freies Bett gibt, ist es keine Uniklinik.“

0 Kommentare

Der Fall der toten Mühlviertlerin (55) liegt zwei Wochen zurück – und trotzdem wird er von den Verantwortlichen erst diskutiert, nachdem ihn die „Krone“ öffentlich gemacht hatte. Der renommierte Gesundheitsökonom Ernest Pichlbauer meint, man dürfe nicht automatisch von einem Systemversagen sprechen, bevor nicht alle Fakten auf dem Tisch liegen. Aber: „Der Fall kann ein Beispiel für strukturelle Probleme sein. Wir haben in Österreich eine sehr ungleiche Verteilung der Intensivkapazitäten. Es gibt viele kleine Einheiten, die Betten mit eher leichten Fällen belegen, und große Häuser, die ständig am Limit sind.“

Arzt und Gesundheitsökonom Ernest Pichlbauer
Arzt und Gesundheitsökonom Ernest Pichlbauer(Bild: Jöchl Martin)

Dass es wie in Rohrbach fast unmöglich ist, einen Notfall in ein anderes Spital zu verlegen, sieht er so: „Das ist typisch. Solche Verlegungen sind unglaublich aufwendig. Jedes Krankenhaus ist ein eigenes System, da entstehen automatisch Reibungsverluste.“

Pichlbauer sieht ein politisches Versagen, auf das er immer wieder hinweise. Zur „Krone“ sagt er: „Solche dramatischen Fälle führen immer wieder zu Empörung, man sucht Schuldige, entlässt irgendwen – und danach ist wieder Ruhe. Aber strukturell ändert sich nichts.“

Die Linzer Kepler-Universtitätsklinik
Die Linzer Kepler-Universtitätsklinik(Bild: Spitzbart Wolfgang)

Am Linzer Kepler Universitätsklinikum (KUK) gab es im vergangenen Mai ganz kurz die Idee, künftig auch Herzen zu verpflanzen, also ein Zentrum für Transplantation zu etablieren. Im aktuellen Fall gab es aber nicht einmal die Möglichkeit einer Notoperation. Wie passt das zusammen?

Lesen Sie auch:
Die Frau stab im Klinikum Rohrbach im Mühlviertel in Oberösterreich. 
Tod in der Notaufnahme
Patientin abgewiesen: Wut und Fassungslosigkeit
26.10.2025
Patientin abgewiesen
Frau tot: Spitalsdrama zeigt komplettes Versagen
27.10.2025
Krone Plus Logo
Drama in Notaufnahme
Trotz Lebensgefahr abgewiesen: Patientin (55) tot
26.10.2025

Pichlbauer sagt: „Das passt gar nicht zusammen. Das ist reine Showpolitik. Wenn eine Universitätsklinik Herztransplantationen plant, aber bei einer Aortendissektion keine Behandlung sicherstellen kann, ist das absurd. Eine Uniklinik ist die vierte Versorgungsstufe – sie muss immer ein Bett und ein Team bereit haben. Wenn sie das nicht kann, ist sie keine Universitätsklinik.“

Porträt von Robert Loy
Robert Loy
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Österreich
Mühlviertel
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
134.651 mal gelesen
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
119.519 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Wien
Anrainer hörten Knall, Straße komplett verraucht
113.127 mal gelesen
Wiener Anrainer hörten mehrmals einen Knall, offenbar war ein altes Auto explodiert. Die ...
Mehr Oberösterreich
Frau musste sterben
Experte hinterfragt jetzt Linzer Kepler-Uniklinik
Krone Plus Logo
Studentin abgewiesen
Schwere Rassismusvorwürfe gegen beliebte Diskothek
Kein freies OP-Team
55-Jährige abgewiesen: OÖG-Chef verteidigt Absagen
Kein Platz im Spital
Todesfall, nachdem Wanderin im Wald versorgt wurde
Krone Plus Logo
Sohn und Frau getötet
„Es hat überhaupt nichts darauf hingedeutet“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf