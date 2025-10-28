Experte hinterfragt jetzt Linzer Kepler-Uniklinik

Der Fall der toten Mühlviertlerin (55) liegt zwei Wochen zurück – und trotzdem wird er von den Verantwortlichen erst diskutiert, nachdem ihn die „Krone“ öffentlich gemacht hatte. Der renommierte Gesundheitsökonom Ernest Pichlbauer meint, man dürfe nicht automatisch von einem Systemversagen sprechen, bevor nicht alle Fakten auf dem Tisch liegen. Aber: „Der Fall kann ein Beispiel für strukturelle Probleme sein. Wir haben in Österreich eine sehr ungleiche Verteilung der Intensivkapazitäten. Es gibt viele kleine Einheiten, die Betten mit eher leichten Fällen belegen, und große Häuser, die ständig am Limit sind.“