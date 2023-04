Saras Flucht in den Islam: Nun spricht ihre Mutter

„Fahndung Österreich“ soll Hinweise bringen

So vieles ist unklar – daher nun auch der Schritt in die Sendung „Fahndung Österreich“, die auch in Deutschland, Südtirol und der Schweiz ausgestrahlt wird. „Wir erhoffen uns dadurch zweckdienliche Hinweise über das Verschwinden von Sara. Am ehesten hat sie Innsbruck mit den Öffis verlassen – kann jemand etwas dazu sagen? Wurde sie dabei von jemandem unterstützt? Oder kennt jemand ihren aktuellen Aufenthaltsort bzw. hat jemand Kontakt zu ihr? Alle Polizeidienststellen nehmen Hinweise entgegen – natürlich auch vertraulich“, betont Kirchmair. Auch während der Live-Sendung können Hinweise gemeldet werden.