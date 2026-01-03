So soll neue Großbaustelle auf A9 staufrei bleiben

Schwere Explosionen in Venezuelas Hauptstadt
Die Pyhrnautobahn südlich von Graz, wo jeden Tag bis zu 80.000 Fahrzeuge unterwegs sind, wird heuer saniert. Es ist nicht die einzige Großbaustelle in der Steiermark – hier der große Überblick für 2026.
Dieser Autobahnabschnitt prägt seit Jahren die Schlagzeilen in der Steiermark: Auf der A9 soll vom Knoten Graz-West bis Wildon in jede Richtung ein dritter Fahrstreifen entstehen. Nach jahrelanger Blockade hat heuer Verkehrsminister Peter Hanke grünes Licht für weitere Planungen gegeben. Frühester Baustart ist aber das Jahr 2030.
