So soll neue Großbaustelle auf A9 staufrei bleiben

Dieser Autobahnabschnitt prägt seit Jahren die Schlagzeilen in der Steiermark: Auf der A9 soll vom Knoten Graz-West bis Wildon in jede Richtung ein dritter Fahrstreifen entstehen. Nach jahrelanger Blockade hat heuer Verkehrsminister Peter Hanke grünes Licht für weitere Planungen gegeben. Frühester Baustart ist aber das Jahr 2030.